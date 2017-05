L'ICL Manresa no descarta seguir a la Lliga Endesa

260x366 Jaume Arnau / BÀSQUET MANRESA Jaume Arnau / BÀSQUET MANRESA

Després de confirmar-se el descens esportiu de l'ICL Manresa a la LEB Or, Jaume Arnau ha analitzat la situació del club en una roda de premsa. El president té clar que l'objectiu ha de ser continua a la Lliga Endesa. "Malgrat ser els últims de la fila, si ens conviden a seguir a l'ACB hi volem ser perquè és la millor opció per continuar reduint deute. És molt possible que el cànon segueixi vigent aquest estiu i que, per tant, no hi hagi ascensos", ha dit.

"Estem tristos perquè hem viscut un descens esportiu sense esperar-ho", ha reconegut. "Si baixem a LEB probablement no tornarem a pujar mai", ha afegit Fèlix Salido, conseller del Bàsquet Manresa.

"El Bàsquet Manresa està econòmicament millor que mai", ha explicat Arnau.