Jordi Villacampa penja l'americana

Tres dies abans de la junta general extraordinària d’accionistes en què ha de traspassar el seu càrrec a Juanan Morales, Jordi Villacampa presenciarà aquest diumenge (12.30 hores, Multideporte 2) el seu últim partit com a president del Joventut. El Divina Seguros rep el RETAbet Bilbao Basket en un duel clau en la seva lluita per evitar el descens.

Villacampa encara no ha decidit què farà quan plegui. "Porto 40 anys a la Penya. M’agradaria marxar sense fer soroll. Només demano que el club s’arregli i que hi hagi una transició tranquil·la", va dir en una entrevista a l'ARA.

L'acord que el club verd-i-negre i l'Ajuntament de Badalona van signar fa poc més d'un mes i que assegurava la viabilitat econòmica de l'entitat encara no s'ha executat. El consistori es va comprometre a comprar els actius que el Joventut té del Club Esportiu Mas Ram, però el preu final de l'operació encara no està tancat i les parts implicades discrepen en la seva taxació. El govern municipal té previst aprovar dimarts l'inici dels tràmits per tirar endavant l'operació.

540x306 Document presentat a la Sindicatura de Comptes / ARA Document presentat a la Sindicatura de Comptes / ARA

El passat 24 de març un grup de veïns de Badalona va presentar una sèrie de documents, als quals ha tingut accés l'ARA, a la Fiscalia Anticorrupció, l'Oficina Antifrau, el Tribunal de Comptes i el Defensor del Ciutadà per denunciar "la situació de privilegi" que ha tingut la Penya.

El Barça recupera Navarro i Doellman

El Barça Lassa rep l'Unicaja (17 hores, #0) en un partit en què Georgios Bartozkas recupera Justin Doellman i Joan Carles Navarro. L'ICL Manresa, per la seva banda, no juga aquest cap de setmana ja que el Reial Madrid va demanar ajornar el seu partit.