El Palau Blaugrana esclata contra la llotja

El públic del Palau Blaugrana ha esclatat contra el Barça Lassa, que ha arribat a perdre per 23 punts de diferència contra el Baskonia. Els seguidors han protestat amb xiulets i mocadors contra la llotja presidida per Joan Bladé. Rodrigo de la Fuente, mànager general de la secció, també ha estat escridassat.

Mentre el partit encara estava en joc, Albert Soler i José Manuel Lázaro han decidit a la llotja del Palau com afrontar la crisi de la secció. De la Fuente ha estat la persona escollida per atendre els mitjans de comunicació. El mànager general ha demanat tranquil·litat i ha avançat que el club intentarà reforçar la plantilla com més aviat millor.

El Barça Lassa, que ha fallat 12 dels 16 tirs de dos que ha intentat durant la primera meitat, ha arribat al descans amb un desavantatge de 10 punts (43-53). La situació ha empitjorat en la segona meitat.

Georgios Bartzokas ha acabat jugant amb Stefan Peno, Marcus Eriksson i Moussa Diagne, joves als quals el públic ha animat. El partit ha acabat amb el resultat de 79-93.

Tot i la contundent derrota, la situació del Barça Lassa a la classificació no ha empitjorat ja que el vuitè lloc, que actualment ocupa el Darussafaka, continua a dues victòries de distància perquè l'equip turc ha perdut contra el Zalgiris (66-69).

“Ha estat una nit dura per a nosaltres. Necessitem jugar millor i amb més intensitat. Necessitem mantenir-nos positius i seguir treballant", ha dit Bartzokas. "Respecto les opinions de tothom, però no tinc por. Sóc responsable del que passi, però ja sabia que seria una temporada difícil. El que faré ara és ajudar l'equip a recuperar la dinàmica de victòries", ha afegit el tècnic grec.

"Jo escullo seguir lluitant, no ens rendirem. La situació és frustrant. Em sento trist, però algunes vegades les coses no surten com esperes. El repte és ajustar-me a aquesta nova situació", ha explicat l'entrenador.