Sito Alonso desempolsa la il·lusió dels joves

El 29 de maig, Marc Garcia va començar un ambiciós pla de treball de deu setmanes per aprofitar l’estiu. L’escorta de 21 anys es va posar a les ordres d’Arnau Moreno. El preparador físic, que ha deixat l’ICL Manresa per marxar a l’Obras Basket de l’Argentina, li va fer suar la cansalada. L’esforç ha tingut recompensa i els fruits de la seva feina són ben visibles. “Es nota que ha estat treballant tot l’estiu. Estem molt contents d’aquesta primera setmana”, diu Sito Alonso, nou entrenador del Barça Lassa. L’arribada del tècnic ha reactivat la il·lusió dels jugadors joves, que confien a tenir oportunitats al primer equip.

“Haver sortit de casa m’ha permès madurar com a jugador i també com a persona. Aprens realment que res és fàcil, que s’ha de lluitar cada dia, que t’ho has de guanyar molt”, reconeix Garcia, que torna al club blaugrana després d’una temporada al Reial Betis Energía Plus. “Aquesta nova etapa és un gran repte, l’afronto amb molta il·lusió i treballaré al màxim per aprofitar aquesta oportunitat. Espero que, amb molt de treball, puguem fer una bona temporada i tornar a lluitar pels títols”, afegeix el jugador, que va compartir habitació a La Masia amb Ludde Hakanson.

“Els joves són importants”

Garcia és un dels quatre jugadors del primer equip que dilluns va començar la pretemporada. “La valoració d’aquesta setmana és molt positiva. És la setmana dels joves, que ja venien d’uns dies treballant per arribar en bones condicions i poder entrenar-se a un bon nivell. Estan assimilant el que necessiten, no només per a la seva formació, sinó també per formar part del primer equip”, explica Alonso, que té clar quin paper espera dels joves. “El que volem és que s’adonin que són importants per a nosaltres. Després, cada jugador, en funció de la seva ambició, qualitat tècnica, tàctica, física, i depenent de les necessitats del primer equip, s’anirà fent un espai per poder jugar. El més important és que entenguin què necessiten i per això treballem tots junts”, opina.

🏀🎙 Sito Alonso valora la primera semana de entrenamientos del @FCBbasket pic.twitter.com/t1LqkEXxYr — FCB Basket (@FCBbasket) 19 d’agost de 2017

Rodions Kurucs, Phil Pressey i Adrien Moerman són els altres tres jugadors del primer equip que no s’han perdut la primera setmana de feina. “A Moerman i Pressey els he vist amb ganes d’aprendre què significa estar al Barça i també de conèixer el dia a dia de la competició, sobretot per part de Pressey. Tots dos han arreglat les seves coses tan aviat com ha sigut possible per no pensar en res més que a adaptar-se a l’equip i ensenyar als que arribaran dilluns que ja estan un pas per davant”, confessa Alonso, que vol recuperar el rigor i la professionalitat perduts la temporada passada. “Hem tingut la sort que s’hagin volgut incorporar aquesta primera setmana, més progressivament, amb precaució, però amb ambició”, diu.

El tècnic té previst seguir treballant amb els joves del planter durant tota la temporada. “El dia té moltes hores i es poden fer moltes coses de profit. Quan tens una estructura de planter tan gran i amb tantes apostes com la que té el Barça has d’aprofitar-ho. Hem de buscar un fil conductor que faciliti la unió entre el primer equip i el planter”, resumeix a l’ARA.