El beisbol encara la violència de gènere al marge de la llei

Avui comença una nova temporada de la Major League nord-americana de beisbol, i diversos equips ja han fet el seu Opening Day, l’obertura de portes d’un campionat que torna a tenir com a favorits els Cubs. Sense fer grans moviments en el mercat, la franquícia de Chicago continua per sobre de Boston Red Sox, Cleveland Indians i Los Angeles Dodgers a les apostes, i això malgrat que Boston ha hipotecat bona part del seu planter per incorporar el llançador estrella dels White Sox, Chris Sale. Washington i Houston podrien tenir coses a dir, o fins i tot els Mets poden acabar sent aspirants si aconsegueixen mantenir sense lesions la seva impressionant rotació de llançadors titulars. Precisament l’equip de Nova York iniciarà la temporada amb una baixa important, la del llançador de relleu Jeurys Familia, l’habitual encarregat de resoldre els partits compromesos en el seu tram final. Familia haurà de complir una sanció imposada per la lliga, arran d’un presumpte cas de violència de gènere.

Els fets van passar a finals d’octubre de l’any passat, quan la policia va acudir a la casa de Familia arran d’una trucada de la seva esposa, Bianca Rivas. L’informe policial especifica que Rivas tenia una esgarrapada al pit i un blau a la galta dreta quan els agents van arribar al domicili, però davant el jutge l’esposa de Jeurys Familia va declarar que aquelles marques no havien sigut produïdes pel llançador dominicà. Familia també va negar haver fet mal a la seva dona, però va admetre haver trencat una de les portes del domicili. Judicialment el cas ha quedat en no res, però la lliga ha decidit aplicar igualment una sanció de 15 partits sense jugar i sense sou.

El mes d’agost del 2015 la Major League Baseball, juntament amb l’associació de jugadors, va decidir posar en marxa una normativa de sancions específica per casos de violència domèstica, que permet a la lliga imposar sancions al marge del que digui la llei. Siguin o no siguin declarats culpables als tribunals, la lliga pot fer un judici paral·lel i apartar els jugadors de la competició el nombre de partits que es cregui convenient. No només això, sinó que la MLB fins i tot es reserva el dret de requerir al jugador que se sotmeti a proves psicològiques o que abandoni un domicili conjugal. Sempre la lliga, mai el club. La gran diferència entre l’esport professional europeu i l’americà.

El cas de Chapman

Des de la posada en funcionament de la norma, quatre jugadors han sigut apartats del joc i suspesos de sou per períodes diferents en cada cas, i no és el primer cas en què la justícia ordinària desestima una causa però tot i així la lliga imposa sanció. L’any passat el llançador cubà Aroldis Chapman va ser sancionat durant 30 partits en l’inici de lliga, després que la seva parella denunciés que l’havia escanyat en una discussió. La fiscalia va desestimar el cas per falta de proves.

Chapman és una estrella, és capaç de llançar la bola a 169 km/h i és l’autor de 49 dels 50 llançaments més potents de la temporada passada. Acabada la sanció, els Chicago Cubs necessitats i encaminats cap al títol van optar per incomodar alguns dels seus fans i fitxar-lo a mitja temporada. L’arribada de Chapman als Chicago Cubs va anar acompanyada de polèmica: dues setmanes després de debutar, el discjòquei de Wrigley Field va ser acomiadat pel club després de punxar la cançó de Prodigy Smack my bitch up, un polèmic tema dels noranta amb lletra d’un sol vers que es pot interpretar com: “Apuja’m el ritme, pega la meva porca”. La cançó va sonar just en el moment en què Chapman era substituït.

10 dòlars per cada bon partit

L’amor per un equip acostuma a ser molt irracional, de manera que a Caitlin Swieca, una fanàtica incondicional dels Cubs, se li va plantar al davant un dilema moral quan el seu equip va decidir fitxar Aroldis Chapman. No tenia cap ganes d’animar-lo en les seves accions, però tampoc volia renunciar al seu amor per l’equip de Chicago. Swieca va decidir gestionar la seva incomoditat fent un anunci via Twitter: “He decidit que cada cop que Aroldis Chapman tanqui un partit amb èxit donaré 10 dòlars a l’organització que lluita contra la violència domèstica a Chicago”.

Per entendre millor el tuit, va bé saber que Chapman, igual que Familia, és un llançador dedicat específicament a tancar amb èxit partits ajustats. La piulada va ser àmpliament repiulada i Swieca va atreure l’atenció dels mitjans, fins al punt d’engegar una campanya comunitària per recaptar fons. A dia d’avui gairebé 500 persones s’han implicat en una campanya que ha recollit més de 38.000 dòlars.