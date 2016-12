Castillejo i Galimany guanyen la Cursa dels Nassos de Barcelona

Sisena victòria de l'atleta barceloní Carles Castillejo a la Cursa dels Nassos que se celebra a Barcelona l'últim dia de l'any. La cursa, amb una participació rècord d'11.383 inscrits, l'ha guanyat l'atleta català amb un temps de 28 minuts i 44 segons. En categoria femenina el triomf ha estat per a Marta Galimany, del Barça.

Castillejos, de 38 anys, ha dominat la carrera des de la sortida, en què s'ha format un grup de sis corredors on també hi havia Abdelziz Merzougui i Mourat El Banouri, i la victòria no s'ha decidit fins a l'esprint final, quan l'atleta local ha aconseguit obrir forat i guanyar per dos segons l'algerià Anou. Amb la marca d'enguany, el barceloní s'ha quedat a 15 segons del seu propi millor registre, el rècord de la Cursa dels Nassos que va marcar el 2012. Castillejo ja ha guanyat les edicions del 2004, 2009, 2011, 2012, 2015 i 2016. En canvi, per a Galimany ha estat el primer triomf. L'atleta del Barça ha acabat amb 33 minuts i 47 segons, un temps amb què millora el tercer lloc de l'última edició. Laia Andreu i Míriam Ortíz han quedat segona i tercera, respectivament.