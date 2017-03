Cimolai, primer líder de Volta després de guanyar l'esprint a Calella

L'italià Davide Cimolai (FDJ) ha guanyat avui a l'esprint la primera etapa, de 179,8 quilòmetres amb inici i final a Calella (Maresme), i s'ha convertit en el primer líder de la 97a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, en una primera etapa en la qual els favorits no s'han deixat sorprendre.

El velocista italià ha creuat la meta per davant del francès Néixer Bouhanni (Cofidis), en una etapa que s'ha decidit en un emocionant esprint massiu. Els favorits per guanyar la ronda catalana, entre els quals destaquen Chris Froome (Sky), Alberto Contador (Trek Segafredo) i Alejandro Valverde (Movistar), han superat sense massa problemes els nervis de la primera jornada.

Aquesta és la primera edició de la Volta en anys sense hostesses al podi final. Els premis els han donat directius, polítics i una pubilla i un hereu de Calella. Sóc totalment contrari al fet que hi hagi noies i que se les utilitzi com un objecte de decoració. Hem demanat que cada població esculli qui vol que hi hagi al podi; un nen, una nena; un noi, una noia; una pubilla o un corredor», ha assegurat Ruben Peris, director de la Volta, a Televisió de Catalunya.