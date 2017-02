Impedeixen l'entrada de 8 dones disfressades d'home en un partit de futbol a l'Iran

Les autoritats de l'Iran han impedit l'entrada a un estadi de futbol de 8 dones que s'havien disfressat d'homes per intentar superar la prohibició d'assistir als recintes esportius que impera al país. Un responsable del Ministeri de l'Interior, Ali Rez Adeli, ha informat que els fets van ocórrer aquest diumenge a l'estadi Azadi, al sud-oest de Teheran. Les noies, segons les autoritats, no han estat detingudes. Intentaven entrar al partit entre l'Esteghlal i el Persèpolis, però van ser descobertes pels guàrdies de seguretat de l'estadi.

Segons els responsables d'Interior de l'Iran, les dones continuaran tenint prohibida l'entrada als partits de futbol per la seva seguretat, i se'ls recomana que vegin els partits per la televisió per no ser exposades a la "violència i llenguatge groller" que hi ha en aquests esdeveniments. La prohibició data del 1979, quan la Revolució Islàmica va separar homes i dones en espais públics.