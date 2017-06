Àrbitra de Primera acabat amb ‘a’

La reacció per la notícia que Bibiana Steinhaus es convertirà la pròxima temporada en la primera àrbitra que dirigirà un partit a la màxima categoria de la Bundesliga demostra que encara no és gens evident en la nostra societat que el rendiment professional importa més que el sexe de les persones. Mentre alguns columnistes de premsa parlaven de “guerra de gènere al futbol”, la mateixa Steinhaus assumia que, si bé preferiria ser jutjada “com a àrbitra i no com a dona”, ha d’agafar la responsabilitat “d’ambaixadora” per a més col·legiades i noies que vulguin dedicar-se a aquesta professió.

Steinhaus sap que el debat mediàtic i social que hi ha al seu voltant és inevitable. En rigor, en temps d’emancipació, hauria de ser normal que una dona dirigeixi un partit de futbol masculí d’elit. Però no ho és. La seva mateixa trajectòria amaga la discriminació que moltes dones han patit i pateixen en altres àmbits laborals. Si no, per què ella, que va començar a xiular partits a Segona el 2007 amb un reconegut nivell, ha trigat deu anys a tenir una oportunitat a Primera? Steinhaus té 38 anys, una carrera dilatada i experiència en finals de futbol femení en Mundials, Jocs Olímpics i Champions League. Ha arbitrat futbol masculí a Segona i ha estat quart àrbitre a Primera. En una classificació secreta de la federació alemanya (DFB) de l’any passat figurava en el lloc número 1 pel seu rendiment, però un cop més no la van ascendir. Perquè era dona? Aquesta llista interna va començar a córrer i és el 2017 que podrà complir el somni de tota una vida aquesta dona policia de Hannover.

Malauradament ja està acostumada als comentaris sexistes. Però ella, que ha patrullat per cimeres del G-8, no ha perdut mai la fermesa. Tampoc quan un jugador, Kerem Demirbay, ara internacional, li va dir que una dona no pintava res en un camp de futbol. Steinhaus ho va fer constar en l’acta i al futbolista li van caure quatre partits de sanció. Molts? Pocs? En tot cas, el que va irritar més Steinhaus va ser que el Fortuna Düsseldorf va fer que la seva estrella arbitrés un partit de nenes vestit de carrer. “Quin missatge és aquest? ¿Que arbitrar és un càstig? ¿Que ho pot fer tothom, sense equipament i sense formació?”, va raonar la col·legiada.

Steinhaus té les idees clares. I molt sacrifici al darrere. Ha superat totes les proves físiques -fetes per homes- i s’ha format com a entrenadora mental. Sap que si falla la temporada que ve, l’aficionat de bar, aquell que cada jornada renega dels àrbitres, ho aprofitarà per dir que una dona no té res a fer en el futbol masculí. Els homes no fallen. Ni ploren mai. Oi?