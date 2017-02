El València derrota el Madrid i fa revifar la Lliga (2-1)

El Reial Madrid ha deixat escapar l'oportunitat de distanciar-se del Barça. Els blancs han perdut a Mestalla contra un València que n'ha tingut prou amb dos gols al contraatac, en els 8 primers minuts, i una defensa numantina per guanyar el partit (2-1). El resultat manté el Madrid, però, amb un punt de marge respecte del Barça. Això sí, els blancs tenen encara un altre partit pendent, el que es va ajornar contra el Celta pel temporal.

Aquesta vegada als de Zidane els ha tocat creu. El Madrid ha dominat durant tot l'enfrontament però els punts se'ls ha endut un València més efectiu, que ha marcat territori amb els gols de Zaza i Orellana. Als 8 minuts el marcador ja era de 2-0, i tot i que els blancs han tingut la pilota i han aculat els valencianistes al seu camp, els ha faltat la punteria o la sort d'altres vegades per girar la truita. Només Cristiano, amb un bon cop de cap, ha pogut retallar distàncies abans del descans. A la represa, tot i les ocasions i les múltiples centrades, ja no s'ha mogut el marcador.

Ha estat un enfrontament vibrant, amb futbol i polèmica, marcat per un arbitratge poc afortunat del jove De Burgos Bengoetxea, de només 30 anys, i a qui se li ha escapat el partit de les mans en els darrers minuts. El col·legiat basc ha comès errades greus a les àrees – dos penals no xiulats, un per equip– i ha estat poc encertat en les faltes i les targetes. Tampoc hi han ajudat els futbolistes, conscients uns i altres del que s'hi jugaven i que han estat en molts casos al límit del reglament.

Un València-Madrid té fama de ser un partit calent. I no ha decebut. Mestalla s'ha omplert tot i que el partit es jugava un dimecres a mitja tarda (18.45 h). Els aficionats xe han aparcat els problemes de la temporada per rebre un dels eterns rivals i s'han enganxat ràpidament al matx amb els dos gols del seu equip. El camp ha estat un fortí i han marxat de casa celebrant un triomf que els dona encara més oxigen a la zona baixa de la classificació.

El Madrid ha sortit al camp amb gairebé tots els efectius. Només Bale s'ha quedat a la banqueta i el seu lloc l'ha ocupat James. A la segona part, quan l'equip necessitava desesperadament el gol de l'empat, el gal·lès ha sortit a jugar. I de fet ha estat a punt de marcar, amb un cop de cap que ha refusat la defensa.

Els blancs s'han vist sorpresos al contraatac per un València letal en els primers minuts. La primera diana ha estat matinera, amb una jugada que ha iniciat Cancelo a la banda dreta, que ha cedit per a Munir. L'exblaugrana ha penjat la pilota al punt de penal i Zaza, amb una mitja volta preciosa, ha enviat la pilota a l'escaire. El València colpejava primer als 3 minuts i tornava a marcar als 8. Aquesta vegada, aprofitant un error de Varane en la construcció per llançar un segon contraatac que ha rematat Orellana xutant per sota les cames de Keylor.

Aquest ha estat el bagatge ofensiu del València en tot el partit, exceptuant un xut de falta de Parejo i un parell d'arribades poc perilloses de Munir i Zaza. A partir d'aquí el domini ha estat del rival, un Madrid que ha dut la pilota al camp del València i que ha començat a marejar-lo amb múltiples centrades. Una d'aquestes centrades, de Marcelo, aprofitant una pèrdua d'Orellana i penjant la pilota perquè Cristiano s'exhibís amb un cop de cap brillant i col·locat a 2 minuts del descans.

La segona part ha estat totalment del Madrid, que ho ha provat de totes les maneres. Amb centrades, amb pilotes interiors i amb xuts exteriors. Res els ha estat fructífer. El València només ha sortit un parell de vegades, però, esgotat, no ha inquietat la porteria de Keylor exceptuant una acció en què Zaza ha reclamat penal per càrrega de Carvajal –poc abans, Cristiano demanava pena màxima per una traveta prop de la línia de fons–.

Voro ha reforçat la defensa i Zidane ha carregat les armes. La sort ha somrigut al conjunt xe, que ha resistit com ha pogut malgrat que el segon temps se'ls ha fet etern. El València ha guanyat i s'allunya del descens, i el Madrid ha perdut i segueix amb un únic punt respecte del Barça. La Lliga ha revifat a Mestalla.