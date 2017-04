La bèstia negra és Cristiano

Els aficionats del Barça esperaven que l’enfrontament entre el Bayern Munic i el Reial Madrid d’ahir a l’Allianz Arena els ajudés a fer més suportables les penes de la desfeta de dimarts a Torí. Però no va poder ser, dos gols de Cristiano Ronaldo -n’ha fet sis als bavaresos en cinc partits- van anul·lar un Bayern que va acabar la primera meitat manant en el marcador (1-0).

De fet, el partit va tenir una meitat per a cada equip. La segona va ser un setge del Madrid protagonitzat per l’encert, en aquesta ocasió sí, de Cristiano Ronaldo. En dues accions de davanter centre pur, el portuguès va batre Neuer, el millor del Bayern. El gol de l’empat dels madrilenys va arribar just a la represa. Amb la defensa del Bayern despistada, Carvajal va rebre la pilota a la banda dreta i Cristiano va fer bona una gran centrada del lateral del Madrid per marcar l’1-1 (min. 46) i va fer emmudir l’Allianz Arena. El segon, en una jugada pràcticament calcada, l’assistència va arribar des de l’esquerra, obra d’Asensio i, altre cop, Cristiano va rematar al fons de la xarxa al 76.

La desfeta dels locals va venir precedida per l’expulsió de Javi Martínez, que va veure dues targetes grogues en tres minuts i va hipotecar l’actuació del seu conjunt davant d’un Madrid que va anar de menys a més. Amb els locals amb 10, els blancs van ensumar la sang i si no es van veure més gols a l’Allianz Arena va ser per l’encert de Neuer, el millor del Bayern. Bale, però sobretot Benzema i Cristiano, es van estavellar una vegada i una altra davant un Neuer imperial.

A la primera meitat es va viure una altra història. Tot i que en alguns moments semblava que es podia tenyir de blanc, el Bayern va marcar el primer quan millor estaven els de Zidane. Ribéry, un punyal per l’esquerra als seus 34 anys, va caçar una pilota a la frontal i el seu xut va ser desviat a córner. Thiago, la brúixola dels bavaresos i al qual segur que a més d’un culer li cou veure’l lluny del Camp Nou, va centrar a la perfecció perquè un majestuós Arturo Vidal marqués amb el cap l’1-0 als 25 minuts davant un empetitit Nacho que va errar en el marcatge. A la banda dreta, Robben, un altre vell rocker, feia de les seves marejant el seu exequip. Però, de nou, va tornar a aparèixer Ribéry per retallar a Ramos i enviar un xut que Carvajal va desviar amb el pit però en què el col·legiat Rizzoli va veure mans i va xiular penal. Arturo Vidal, heroi feia uns minuts, es va vestir de botxí per enviar la pilota per sobre del travesser.

A la sortida de vestidors, però, Cristiano va aparèixer per fer el que millor sap fer: marcar gols. Ramos també va tenir la seva oportunitat de marcar en l’afegit, quan més li agrada al defensa, però el gol va ser anul·lat per fora de joc.

L’Atlètic de Madrid, per la mínima

L’Atlètic de Madrid, en canvi, va deixar escapar viu el Leicester. Tot i que Koke va avisar al minut 4 amb un llançament al pal, els matalassers només van poder superar Kasper Schmeichel des dels onze metres. Antoine Griezmann va marcar el penal que li havia fet Marc Albrighton, una pena màxima molt protestada pels anglesos perquè la reclamaven fora de l’àrea.