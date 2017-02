A Madrid, sense Marc Navarro però potser amb Piatti

L’Espanyol visitarà aquest dissabte el Santiago Bernabéu sense un dels seus homes de moda, el lateral dret Marc Navarro, que serà baixa a causa d’una lesió muscular de primer grau a l’isquiotibial de la cama dreta. El jugador de Badalona, titular en els últims compromisos des de que va entrar a l’equip per una lesió d’última hora de Víctor Sánchez contra el Granada, no va poder treballar ahir a la Ciutat Esportiva a causa d’aquestes molèsties, i els metges controlaran la seva evolució en les pròximes hores per determinar-ne la disponibilitat.

En canvi, qui potser podrà ser-hi contra els homes de Zidane serà l’extrem argentí Pablo Piatti, que va fer una part de l’entrenament amb la resta dels seus companys amb una protecció al cap. El futbolista va patir contra el Màlaga una fissura en l’os temporal del crani i avui visitarà el neuròleg per calibrar el seu progrés.

El migcampista Javi Fuego, que tenia molèsties al quàdriceps de la cama esquerra, sí que va poder treballar amb normalitat. “Hem de ser solidaris, estar encertats en les dues àrees i ser agressius, en el bon sentit. Estem treballant bé i esperem ser solvents”, va explicar l’asturià en roda de premsa. Segons Fuego, “anem a tots els camps a competir, és la nostra senya d’identitat. Són un escenari complicat i un equip poderós, però no renunciem a res. Jugar partits així ens motiva”, va sentenciar.