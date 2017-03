El fiscal demana 5 anys i mig per l'expresident del Madrid Lorenzo Sanz, segons 'El Español'

La Fiscalia ha demanat una pena de 5 anys i mig de presó, així com una multa de 3,5 milions d'euros per l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz per delictes contra la Hisenda Pública relatius a l'IRPF dels exercicis 2008 i 2009, segons ha informat 'El Español'.

Segons comenta el mencionat mitjà, el fiscal l'acusa d'apropiar-se tant ell com la seva esposa María Luz Durán Muñoz d'uns ingressos de 5.968.975,5 euros que, de forma intencionada, no van ser declarats en l'IRPF per obtenir un benefici fiscal il·lícit. Així mateix, li exigeixen una indemnització de 1.224.823 euros en concepte de responsabilitat civil, la xifra que hauria deixat d'ingressar Hisenda. El judici se celebrarà la setmana vinent a l'Audiència Provincial de Madrid, segons 'El Español'.

Qui va ser president del Madrid entre els anys 1995 i 2000, i que fa uns dies va intentar la compra del Real Jaén, hauria realitzat tres operacions fraudulentes. Primer, no declarar a Hisenda els rendiments dels treballs realitzats per l'entitat Nuada S.A., de la que era administrador solidari, i per la cessió gratuïta d'un immoble de la mateixa societat a l'acusat i a la mateixa esposa que, en realitat, era la seva residència habitual. Els ingressos obtinguts i no declarats durant 2008 i 2009 ascendeixen a 465.371,26 euros.

També se l'acusa d'una segona operació, sobre els guanys de patrimoni no declarats obtinguts de la transmissió el 2008 de 83 participacions de Sanz i la seva esposa de l'entitat francesa Paradiso SR, i de la transmissió el 2009 d'un habitatge de Marbella propietat de l'esposa. D'aquí, n'haurien obtingut i no declarat més de cinc milions d'euros.

La tercera operació fraudulenta es refereix a uns ingressos no declarats de 251.000 euros. Segons comenta 'El Español', fan referència a una quantitat ingressada als comptes bancaris del matrimoni a través de transferències i xecs bancaris l'origen del qual no s'ha justificat ni s'ha acreditat per l'Agència Tributària.