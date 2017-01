Els últims 15 minuts encara fan més mal

Els primers 75 minuts del partit contra el Betis són imperdonables. D’equip que no es mereix guanyar la Lliga perquè sembla que no la vulgui. Va faltar actitud, hi va haver apatia i indolència, ningú pressionava, totes les pilotes dividides eren per als locals. Del primer fins a l’últim, cap jugador es va escapar del joc dels despropòsits generalitzat. Però encara fa més mal l’últim quart d’hora.

El Betis va passar-li la mà per la cara a un Barça que semblava que arribava llançat a Andalusia, que podia aprofitar els dubtes del Madrid després de l’ensopegada a la Copa contra el Betis. Els locals van generar ocasions suficients per golejar. El Barça era incapaç de superar la pressió alta dels verd-i-blancs, perdent una munió de pilotes en la primera línia de construcció. Un desastre que no s'excusa en un mal dia, que el pot tenir tothom. Però el que més molesta del partit són els últims 15 minuts. L’últim quart d’hora va demostrar que era qüestió de posar-li tantes ganes com el rival. Va ser marcar el Betis i el conjunt català va canviar totalment d’actitud, tancant el rival a la seva pròpia àrea fins aconseguir un insuficient empat. L’equip continuava igual d’imprecís, era incapaç de fer 10 passades consecutives, Messi seguia perdut fins que va filtrar la passada de sempre a Luis Suárez... però almenys la intensitat es va igualar. El Barça va donar-li la volta al partit com un mitjó. Tot es va capgirar. I, fins i tot, si no hagués estat pel gravíssim error arbitral del línier, els blaugranes s’haurien pogut endur tres punts totalment immerescuts.

L’últim quart d’hora no ha de servir per excusar aquest Barça. A l’inrevés, posa de manifest que durant la primera hora i quart de joc l’equip no hi era, no va demostrar en cap moment que vol lluitar pel títol de Lliga. A Sevilla el Barça no es va deixar només dos punts, sinó que ha truncat la dinàmica positiva que reclamava Luis Enrique per competir amb el Madrid.