Voltregà i Manlleu disputen aquest cap de setmana la Copa d'Europa femenina d'hoquei patins

Gijón acull aquest cap de setmana la final a quatre de la Copa d'Europa d'hoquei patins femení. El CP Voltregà, el CP Manlleu, el Gijón HC i l' SL Benfica són els quatre rivals que es disputaran el títol sobre la pista del Palacio de los Deportes de la capital asturiana. El recinte té capacitat per a més de 5.000 persones i és la seu després que les dues últimes edicions ho hagi estat Manlleu.

Les semifinals es jugaran aquest dissabte. En la primera s'enfrontaran el Gijón i el Benfica (18.30h). Dues hores més tard (20.30, Esport3), serà el torn del Voltregà i el Manlleu. Fet que garanteix que almenys un conjunt català estarà present a la final que es disputarà el diumenge a les 12h.

De fet, el duel entre els dos equips osonencs suposa la reedició de la final de la temporada passada, en què les de Sant Hipòlit de Voltregà es van endur la final als penals (2-1) després que el partit acabés amb empat (4-4). Un títol que els hi va valdre per igualar el Gijón al capdavant del palmarès d'aquesta competició amb quatre títols des que va ser creada l'any 2007 per la Confederació Europea de Patinatge (CERS).

El Voltregà, amb la moral alta

El tècnic del Voltregà, Beto Borregán ha destacat la qualitat del Manlleu i la necessitat d'estar "al cent per cent" si volen guanyar. Afirma que la victòria a la Copa de la Reina "reforça el treball de l'equip i et fa pujar la moral", però que la d'aquest cap de setmana "és una altra competició i que qualsevol dels quatre equips la pot guanyar". Beto té totes les seves jugadores a disposició a excepció de Natasha Lee, que estarà present a Gijón però que arrossega molèsties al turmell.

Per la seva part, l'entrenador del Manlleu, Arnau Casanovas, valora aquesta final a quatre com "un repte molt gran" atès que aquest any estan immersos en una temporada "de creixement". Però confia en què el seu equip surti sense "camp mena de pressió" i que puguin "plantar cara".

Respecte el fet que el duel amb el Voltregà sigui una reedició de l'última final de la Copa d'Europa, recorda que va ser una derrota "dolorosa" perquè els hi van empatar el partit a falta de 20 segons pel final. La derrota va privar al club d'aconseguir la que hagués estat la seva primera Copa d'Europa. Casanovas admet que hi ha ganes de revenja, però afirma que l'enfrontament d'aquest dissabte "no està tan igualat com el de l'any passat". Tot i amb això, insisteix en què és un repte molt gran però que l'encaren amb "molta il·lusió" i "amb ganes de donar la sorpresa".

A l'altra semifinal, el Gijón , líder de l'OK Lliga i víctima del Voltregà en la final de la Copa de la Reina que es va disputar el passat febrer, buscarà fer-se fort davant la seva gent contra el Benfica.