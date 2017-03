Messi rescata una Argentina que veu el Mundial de Rússia més a prop

Leo Messi no somriu amb l' Argentina, però almenys pot respirar tranquil després del triomf d'aquesta passada matinada contra Xile (1-0). Els partits del combinat 'albiceleste' són difícils de digerir, d'intercanvi de cops, sense domini clar per part de l'equip d 'Edgardo Bauzá, tot i que el triomf contra la selecció entrenada per Juan Antonio Pizzi permet els argentins situar-se tercers de grup, amb 22 punts. El Mundial de Rússia es veu més a prop des de Buenos Aires: l'Argentina se situa a vuit punts de Brasil i un per sota del segon, l'Uruguai, però entre els quatre primers classificats que tenen plaça assegurada per a la cita del 2018.

El gol 'albiceleste' ha arribat després d'un penal sobre Ángel Di María, que havia rebut una passada de Javier Mascherano. Leo Messi ha estat l'encarregat de resoldre, superant el seu excompany Claudio Bravo. D'aquesta manera, el jugador del Barça s'ha pogut treure en part l'espina clavada de l'última Copa Amèrica Centenario, quan va errar el seu penal.