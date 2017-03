El Suprem revisarà la condemna a Messi el 20 d'abril, just abans del Madrid-Barça

El Suprem revisarà el pròxim 20 d'abril el recurs de Leo Messi i el seu pare, Jorge, a la condemna de 21 mesos de presó que els va imposar l'Audiència de Barcelona per tres delictes de frau fiscal. Serà tot just tres dies abans del clàssic al Santiago Bernabéu entre el Madrid i el Barça, previst per Sant Jordi. Encara no es coneix si la deliberació de la sala comportarà un veredicte públic el mateix dia, tot i que no es pot descartar aquesta opció.

El cas arriba després que l'Audiència de Barcelona condemnés l'argentí per haver defraudat 4,1 milions d'euros a la Hisenda Espanyola a través d'un entramat de societats que es va qualificar durant el judici com a gens "clar" ni "nítid". Malgrat que es confirmés la pena, tant el jugador com el seu pare podrien evitar la presó.