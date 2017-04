El mestre de guanyar en una màquina de competir

Dani Alves és un d’aquells futbolistes expansius que tot ho condicionen. No en tenia mai prou pujant la banda, l’havia de destrossar. Acceptava pagar el peatge de fer alguna falta per excés d’energia a canvi de les moltes accions en què la seva determinació defensiva ajudava en la pressió sobre la pèrdua. Pep Guardiola ho va detectar de seguida, el va captar de Sevilla -on s’havia fet un nom després d’abandonar el futbol brasiler quan era un desconegut- i va fer-lo peça indispensable per al seu manual de joc. Pel seu coratge ofensiu però, sobretot, per la seva agressivitat sense pilota. Perquè el seu és un d’aquells ímpetus que contagien, que arrosseguen qui va per darrere.

Ara és la Juve, màquina competitiva per excel·lència, qui treu suc d’aquesta inèrcia guanyadora del brasiler, amb l’habilitat que fer-ho no ha arrasat amb l’ordre i la rigidesa del pla base de Massimiliano Allegri. Al tècnic italià, de fet, li va fins i tot bé la dosi de caos que té l’Alves desbocat, i és des d’on s’està fent fort a la Champions, el gran somni dels torinesos. “Ara vull disfrutar del Juventus, amb qui hem d’intentar guanyar a Europa”, afirmava el brasiler després de deixar el Barça. Ho deia sense censures, convençut, lluny del to baix amb què a Itàlia calculen les opcions de la Vecchia Signora per no cridar a la malastrugança.

Però costa d’imaginar que les coses puguin anar malament mentre la balança es mantingui equilibrada al voltant d’Alves, perquè, quan això passa, l’efecte contagi s’expandeix i és imparable. Va empènyer a l’èxit el Sevilla, i al Barça va fer-lo avançar fins als límits esportius que mai s’havia plantejat prou seriosament, amb aquella manera seva d’imposar des del somriure. Si torna a repetir una actuació com la de Torí, aturant en sec Neymar -que només va fer bé 2 dels 10 regats que va intentar a la banda esquerra-, el Camp Nou no podrà fer gaire més que lamentar que ara sigui bianconeri i no blaugrana. Especialment si per la banda dreta es torna a tenir la sensació que a Messi li falta un soci de garanties, per molt d’esforç que hi posin Rakitic i Sergi Roberto. Al de Reus és a qui li ha tocat recollir el desafiament de suplir Alves, i cada jornada que passa sembla més evident que se l’esgota en l’intent de ser l’especialista que no és i se’l perd on més falta fa que hi hagi un especialista.

Seguir aprenent

A cop de correccions dels centrals, Alves està reaprenent l’ofici de lateral per sumar arguments a la seva resistència defensiva, per no ser només un futbolista que viu de l’anticipació i de la intensitat en l’un contra un. De fet, la Juve està sent un exercici de paciència per a la instantaneïtat del joc d’Alves, sense que aquest toc de prudència resti res dels atributs enèrgics de l’estil del brasiler. Contra el Barça a l’anada va fer 16 accions defensives de mèrit, entre les quals sis recuperacions o entrades en camp rival -l’exemple d’intervencions que més se li coneix- i un grapat de pilotes rebutjades a la frontal de l’àrea -potser la novetat-. És a dir, que el pas per Itàlia està sent un altre dels efectes win-win que està tenint aquesta nova societat futbolística.

Per a l’afició del Barça no serà fàcil veure Alves anant-hi i tornant-hi a anar, acompanyant Cuadrado en atac, sumant-se a les ajudes defensives de Khedira, Pjanic o Marchisio per dins, saltant cada cop que Neymar demani la pilota al peu o interrompent cada intent de conducció d’Iniesta. Si la Juve domina, ell volarà. Si el Barça arracona els italians, ell competirà. Com el Camp Nou li ha vist fer sempre. El brasiler ja va tenir el detall de disculpar-se amb l’afició blaugrana a Torí i és d’esperar que torni a rendir-se als peus de l’afició dimecres al Camp Nou. Però ho farà quan acabi el partit. Perquè mentre la pilota estigui en joc no hi haurà espai per a res més que no sigui assaltar les semifinals de la Champions. És el seu hàbitat natural.

La Juve confia “acabar la feina”

El Juventus va animar els seus jugadors de cara al partit de demà amb un vídeo penjat a les xarxes socials. “Ens esperen 100.000 persones, els heu de mirar als ulls i acabar la feina. És el moment de repetir”, deia el vídeo. Després del 3-0 al partit d’anada i de deixar la lliga mig enllestida dissabte amb un triomf a Pescara (0-2), la Juve viatjarà demà cap a Barcelona amb Paulo Dybala a la convocatòria. L’argentí, que dissabte va rebre un fort cop, està recuperat i diumenge va participar en una visita a nens hospitalitzats caminant amb normalitat.