"Només junts guanyarem la batalla a l'horror": el món de l'esport, commocionat per l'atemptat

El món de l'esport s'ha solidaritzat amb l'atemptat de Barcelona. El Barça, l'Espanyol i el Girona, els tres equips catalans de Primera Divisió, han guardat un minut de silenci abans dels entrenaments.

El Barça va expressar dijous la seva profunda desolació i enèrgica condemna per l’atac terrorista que ha rebut el cor de la nostra ciutat, la Rambla de Barcelona. El club va enviar enviar el seu suport i afecte a les víctimes i als seus familiars i amics, així com als ciutadans de Barcelona i als seus visitants.

En senyal de dol per aquest terrible atemptat, les banderes de les instal·lacions del Camp Nou onejaran a mig pal i els jugadors de tots els seus equips portaran un braçal negre en tots els partits que disputin durant el cap de setmana. Aquest diumenge, abans del partit contra el Betis corresponent a la primera jornada de Lliga, el Camp Nou guardarà un minut de silenci en senyal de dol i retrà un reconeixement en memòria i homenatge a les víctimes.

El club blaugrana va ajornar la presentació dels nous fitxatges de l'equip de futbol sala, un acte que estava previst per a aquest divendres.

L'Espanyol va expressar dijous la seva més profunda condemna a aquesta i a totes les accions terroristes i va enviar el seu més sincer condol a tots els familiars i amics de les víctimes d'aquest lamentable episodi. "Amb el cor encara encongit per veure Barcelona, la nostra estimada Barcelona, atacada vilment pel terror i l'odi, volem mostrar la nostra solidaritat amb totes les persones afectades així com agrair enormement totes les mostres de suport que han rebut tant la ciutat com el nostre club de part d'entitats, institucions i professionals del futbol i de l'esport", va dir el club a través d'un comunicat.

"Només junts guanyarem la batalla a l'horror. I aquest club es compromet a ajudar en tot allò que pugui perquè aviat Barcelona es recuperi d'aquest duríssim cop i torni a mostrar-se al món com el que és, la seva ciutat més bonica i l'orgull de tota la família espanyolista i d'aquells que tant ens l'estimem".

Clubs i esportistes d'arreu del món han enviat els seus missatges de suport a través de les xarxes socials. El Reial Madrid, que ha guardat un minut de silenci, ha estat una de les entitats que s'hi ha sumat a les mostres de condol. Futbolistes com Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos han publicat missatges de solidaritat.

El Reus Deportiu i el Nàstic de Tarragona, equips catalans de Segona Divisió, també han guardat un minut de silenci.

L'atemptat terrorista " és també un atac als valors olímpics a la ciutat seu dels Jocs del 1992 ", va assenyalar en un tuit el president del Comitè Olímpic Internacional ( COI ), l'alemany Thomas Bach. " Condemnem rotundament l'atac. Els nostres pensaments són amb les víctimes, les seves famílies i els seus amics " , va afegir Bach en el compte de l'organisme esportiu.

Els equips de bàsquet de la Lliga Endesa també s'hi han sumat a les mostres de dol. Tant el Barça Lassa com el Divina Seguros Joventut han guardat un minut de silenci abans dels seus entrenaments.

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha expressat el seu més sentit condol a les víctimes i familiars de l'atemptat de Barcelona. "L'esport català, avui més que mai, manifesta el seu compromís amb els valors de la nostra societat, com són la llibertat, la igualtat i la democràcia, i es referma en el rebuig de qualsevol tipus de violència", ha dit l'entitat a través d'un comunicat.