"Barcelona sempre és molt especial": Toni Bou busca diumenge l'onzè triomf al trial 'indoor'

Aquest diumenge 5 de febrer se celebra al Palau Sant Jordi de Barcelona la 40a edició del trial 'indoor' de Barcelona, cita que aquesta temporada obre el Mundial de X-trial. Una competició en la que de nou, diversos pilots catalans (Toni Bou i Adam Raga, entre altres) són els màxims favorits per aconseguir el títol de campió del món.

"Hem treballat al cent per cent, estem molt motivats. Barcelona sempre és una cita molt important, aquest any encara ho serà més per l'aniversari i perquè és la cita que obre el Mundial", ha comentat Toni Bou, que ha assegurat que el moment més especial va ser "el primer cop", el 2006. "Vaig guanyar i va ser inesperat, és dels millors moments de la meva carrera esportiva", ha afegit. Diumenge doncs buscarà l'onzena victòria al trial de casa.

Qui lluitarà per evitar que Bou aconsegueixi el triomf és Adam Raga. "Està molt fort, però intentarem evitar-ho. Estem molt motivats, hem evolucionat molt la moto i funciona molt bé", ha comentat el d'Ulldecona. Per a Raga, el millor moment a Barcelona també va ser el primer "el 2002", amb el triomf. "Va ser una il·lusió increïble", ha confessat.

Albert Cabestany enceta aquest any la seva 21a participació en el Mundial. "Toca seguir millorant, tot i els anys. L'exigència és molt alta", ha dit, i ha comentat que li "agradaria" poder aconseguir un triomf a Barcelona, on encara no hi ha guanyat.

Jeroni Fajardo també ha estat present en la presentació del trial 'indoor' i aquest diumenge competirà amb la Vertigo. "Tots posen el llistó molt alt, és molt complicat estar al seu nivell, però ho intentarem", ha afirmat.

Apropar l'acció als aficionats

Com l'any passat, la idea és apropar l'acció als aficionats. És per això que hi haurà una zona que passarà al costat del públic: una zona d'aigua passarà pel mig de la grada. A més, aquest diumenge hi haurà una zona més que l'any passat, així que els pilots hauran de completar un total de vuit zones.

Per celebrar la 40a edició del trial 'indoor' de Barcelona, l'organització ha volgut aplegar els guanyadors de gairebé les edicions i part dels participants que han competit en alguna ocasió a la cita barcelonina. Entre ells hi hauran Jaume Subirà, el primer guanyador de la prova barcelonina, i Jordi Tarrés. "El més bonic va ser la novetat. La gent va venir al Palau i ningú s'ho esperava. Recordo que no entenia res perquè acabava molt bé les zones i la gent xiulava... i xiulaven perquè al meu costat hi havia molta gent del públic que havia baixat a la pista i no deixaven veure! Jo no entenia res", ha apuntat Jaume Subirà.

Tarrés, per la seva banda, ha explicat que ha tingut "la sort" de viure "el millor moment del trial". "Cada any millorava i hi havia zones noves", ha recordat Tarrés, que ha celebrat que el trial d'aquest any s'apropi a la gent. "L'any 88, després de guanyar el Mundial, em van coronar com el rei del trial i va ser molt maco", ha afegit.