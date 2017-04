Bottas demostra que mereix un seient a Mercedes

“Quan podrem valorar el fitxatge de Valtteri Bottas? D’aquí quatre curses en sabrem més”, deia abans de començar la temporada de Fórmula 1 Niki Lauda, president no executiu de Mercedes. Dit i fet, després de dos podis (dos tercers llocs) i d’una errada en el Gran Premi de la Xina que el va fer caure fins a la sisena posició, Valtteri Bottas, en la quarta cursa de la temporada, a Sotxi, ha aconseguit el primer triomf de la seva carrera a la Fórmula 1. Possiblement per això, Eddie Jordan, l’encarregat de fer les entrevistes al podi a Rússia, ha bromejat amb Toto Wolff, director executiu de Mercedes, preguntant-li davant de tothom si el triomf del finlandès serviria per allargar-li el contracte d’un any que va signar. Bottas sembla que ha passat amb nota el període de prova que li va marcar l’equip després de fitxar-lo com a substitut del campió Nico Rosberg després de la seva retirada.

All helped make this moment sweeter for @ValtteriBottas 🏁 🏆 #RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/CsWJsv9QZ9 — Formula 1 (@F1) 30 d’abril de 2017

Aquest diumenge, a Sotxi, un traçat on els Mercedes han patit pel sobreescalfament, Bottas s'ha lluït. Ha fet una gran sortida que li ha permès situar-se primer després de superar els dos Ferrari. “He aconseguit l’interior en el primer revolt i això ha estat molt bé”, reconeixia Bottas, satisfet per la feina feta. “He necessitat més de 80 curses per guanyar, però l’espera ha valgut la pena”, afegia, amb aquella alegria continguda que exhibeixen els finlandesos. Res de salts ni de crits al podi, malgrat que sí que s'ha vist un somriure d’orella a orella.

Bottas ha controlat la cursa a la perfecció i, malgrat que ha comès una errada -s'ha passat de frenada i ha hagut de clavar frens per evitar sortir de la pista-, no li ha compromès la victòria. I això que Vettel ha intentat posar-lo nerviós, amb unes últimes voltes en què l’alemany ha intentat apujar les pulsacions a una cursa en la qual no s'ha vist cap avançament a la pista. “Hem perdut a la sortida”, ha dit Vettel, que a dues voltes del final ha perdut massa temps doblant Felipe Massa i, per tant, allà ha deixat escapar totes les opcions de superar Bottas. “No cal donar-hi més voltes, Valtteri ha tingut més bon ritme, m’ha tancat la porta a la sortida... Cal felicitar-lo. És l’home de la cursa, és el seu dia”, afegia l’alemany de Ferrari.

UPDATED DRIVERS' STANDINGS: Bottas' win has Hamilton and Vettel looking over their shoulders... 👀 #RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/VUDzEjromn — Formula 1 (@F1) 30 d’abril de 2017

Qui no va poder ni començar la cursa a Rússia va ser Fernando Alonso. El McLaren de l’asturià es va quedar aturat a l’entrada del 'pit-lane' en la volta de formació, no va poder arribar ni a boxs. “Només arrencar no tenia la potència normal. L’equip m’ha dit que intentés fer canvis al volant per recuperar l’ERS [el sistema de recuperació d’energia], però el cotxe s’ha aturat, no hem pogut fer-hi res, és un problema amb la unitat de potència”, explicava Alonso, que encara no ha pogut acabar cap cursa aquesta temporada.