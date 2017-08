Kimi Räikkönen seguirà a Ferrari l'any 2018

L'escuderia Ferrari ha anunciat que la temporada vinent el pilot finlandès Kimi Räikkönen seguirà vestint el seus colors. En un breu comunicat, l'equip de Manarello ha fet públic que ha arribat a un acord amb Räikkönen i que, per tant, el finlandès complirà la seva cinquena temporada consecutiva a Ferrari, la vuitena comptant la primera etapa del finlandès a l'equip italià (des del 2007, quan va ser campió del món, i fins al 2009).

Aquesta segona etapa a l'escuderia del 'Cavallino Rampante' Räikkönen la va iniciar el 2014, després del seu pas pels ral·lis, per la Nascar i per l'equip Lotus-Renault, ja de tornada a la Fórmula 1. El primer any va tenir Fernando Alonso com a company i les altres, Sebastian Vettel. I en totes les temporades, Räikkönen s'ha vist superat pel seu company d'equip.

Durant aquests tres anys i mig que acumula a Ferrari en aquesta segona etapa, Räikkönen no ha aconseguit cap triomf, tan sols nou podis, una 'pole position' i sis voltes ràpides. Actualment, és cinquè del Mundial de pilots.