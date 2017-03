Viñales regna en el caos de Losail

Que al Qatar plogui de mitjana entre vuit i deu dies, no és garantia de res. I sinó, que ho preguntin al Mundial de Motociclisme, que estrenava temporada al país del golf pèrsic. Ja al 2009 l’aiguat va fer acte de presència i va forçar a ajornar les curses fins al dilluns. I aquest 2017 va anar d’un pèl que no torna a passar el mateix a la categoria reina. Encara que sembla que per estadística no havia de ploure, va ploure, i ho va fer just abans que comences la cursa de la categoria reina. Al final es va poder córrer, tot i que més tard del previst. Una prova que va guanyar Maverick Viñales, seguit de Dovizioso i Rossi.

Fins aleshores, fins a l’inici de MotoGP, la cosa havia anat més o menys bé, seguint el timming previst. Tothom estava amenaçat de pluja. Ho deien les previsions i havia passat el dissabte, quan teòricament s’havia de fer la qualificació. L’aiguat que va caure a Losail va forçar a suspendre els entrenaments oficials i donar per vàlids els temps dels entrenaments lliures. Els pronòstics no eren gens clars de cara al diumenge, el dia de la carrera. A Moto3 tothom mirava el cel, però es podia córrer sense problemes. A Moto2, el mateix. I a MotoGP, quan semblava que se n’escaparia, es va trobar amb una remullada inesperada.

A Losail es corre de nit. I la possible combinació de llum artificial i aigua genera uns reflexes a l’asfalt que dificulten la conducció. Per això no es volia córrer inicialment -els subministradors de pneumàtics ni tan sols enviaven les gomes de pluja al Qatar- però els gestors de MotoGP van decidir que, si la pista no estava enxopada, es podria provar. Abans del Gran Premi la comissió de seguretat va optar per esgotar tots els recursos per córrer el dia que ‘tocava’ i a l’hora estipulada, sobretot per una qüestió referent als drets televisius.

El cas és que a les vuit menys uns minuts va començar a ploure i MotoGP no va tenir més remei que ajornar uns minuts l’inici. Hi havia diferents propostes per si plovia a la tarda o durant la cursa, però cap per si l’aigua feia acte de presència just abans de la sortida. I aquí començava el xou. Eren només quatre gotes, suficients per mullar l’asfalt i convocar una reunió urgent entre pilots, equips i organitzadors. Com que semblava que afluixava, decidien esperar. Finalment va parar del tot i es va optar per reprendre el procediment de sortida, començant mitja hora més tard del que estava inicialment previst (de les 20h a les 20.30h, retallant una volta la cursa). Es va fer el reconeixement habitual i llavors es van encendre les alarmes, perquè bona part dels participants deien que els tres últims revolts estaven massa xops per una cursa que s’havia declarat en sec.

Així doncs, segona reunió, amb presses perquè el temps se’ls tirava a sobre. El cotxe mèdic, que feia les funcions de safety, va sortir a inspeccionar la pista i va dir que no, que estava bé i que es podia córrer sense problemes. A favor dels organitzadors del certamen hi havia el fet que només havia plogut uns minuts i a poca intensitat, i que al Qatar la temperatura és alta, per la qual cosa l’asfalt, si estava una mica humit, s’assecava ràpidament. Resumint, que tres quarts d’hora més tard començava la temporada per a la categoria reina. Primer, girant amb molta prudència perquè els pilots -que van canviar els pneumàtics i van posar uns composts més tous- no les tenien totes. Després sí, al límit.

De menys a més

En un cap de setmana ple d’imprevistos, el debutant Johann Zarco va estar a punt de fer saltar la banc perquè va situar-se líder i va obrir un forat d’un parell de segons respecte del grup. El francès, però, va pagar la novatada i va acabar cometent un error que el deixava fora de carrera. No seria l’únic que lleparia l’asfalt: Crutchlow, Bautista i Iannone farien el mateix, aquest últim quan anava quart, lluitant per al podi. El triomf va ser per a Maverick Viñales. El de Roses partia com a favorit i va anar de menys a més, augmentant el ritme a mesura que agafava confiança fins a situar-se primer i aguantant amb ungles i dents els atacs d’un Dovizioso valent però no prou eficaç en les frenades.

També va anar de menys a més Valentino Rossi, si bé il dottore es va haver de conformar amb la tercera posició, sense opció de lluitar per la victòria. Marc Márquez va estar lluitant per la victòria fins a l’equador de la prova quan, penalitzat per l’elecció dels pneumàtics, va perdre ritme i va caure del grup capdavanter. Al final, el vigent campió va ser quart, just per davant del seu company Dani Pedrosa.