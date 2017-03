Primer avís de Bottas a Montmeló

Nico Rosberg no podia escollir un dia millor per anar a Montmeló a veure els seus antics companys de la Fórmula 1. El vigent campió –i ja expilot– ha viscut en directe l'exhibició de Valtteri Bottas al Circuit de Barcelona-Catalunya. El finlandès no només ha aconseguit el millor temps de la sessió d'entrenaments matinals (1:19.705), també el rècord històric del traçat.

Rosberg ha pogut comprovar que el seient que va deixar bacant a Mercedes ha quedat en bones mans. Bottas ja havia demostrat a Williams que no havia vingut a la F-1 a passar l'estona. La temporada 2017 tot just acaba de començar i amb tres dies el finlandès n'ha tingut prou per demostrar que al volant de la Fletxa de Plata és un dels candidats al títol.

1:19.705 Rècord a Montmeló Valtteri Bottas ha aconseguit el millor temps històric al Circuit durant els tests de pretemporada

Certament, això només acaba de començar i encara hi ha molts dubtes per resoldre, però el bon paper de Bottas deixa a entreveure que els Mercedes no han perdut la capacitat competitiva malgrat els canvis tècnics al reglament. Modificacions que ha agafat a alguns equips amb el pas canviat, com McLaren o Toro Rosso, que ja s'han trobat amb els primers contratemps mecànics.

L'inici de temporada 2017 ha demostrat que, a banda de l'adaptació al nou reglament, els monoplaces semblen els més ràpids de la història de la Fórmula 1 i que aniran millorant prestacions al llarg del curs. L'altra dada és que conduir-los exigeix més esforç físic als pilots. Per això, en els tests inicials, els corredors s'intercanvien el seient en les jornades de treball, alternant matí i tarda.

Bottas ha fet el primer avís seriós en els tests d'aquest dimecres al matí. Una declaració d'intencions, girant amb 1:19.705, un segon més ràpid del que ho havia fet el dimarts el seu company Hamilton, també amb els pneumàtics ultratous.

Els Mercedes han quedat a un segon i mig de distància dels rivals. Daniel Ricciardo ha estat segon amb el seu Red Bull (1:21.153), i la tercera posició ha estat per al Ferrari de Sebastian Vettel, a quasi dos segons 1:21.609.

Qui també ha pogut girar sense problemes ha estat Fernando Alonso. Els mecànics de McLaren ja han solucionat l'averia i aquest dimecres ha completat 28 girs a la sessió matinal. Això sí, amb un temps encara molt discret, 1:23.832, el vuitè provisional.