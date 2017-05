L’efecte Verstappen ajuda a obrir mercat

La davallada de públic que hi ha hagut els últims anys al Circuit de Barcelona-Catalunya per veure la Fórmula 1 feia preocupar -i de valent- els gestors de la instal·lació, que veien com les pèrdues any darrere any s’incrementaven. La crisi econòmica va fer que el públic local es repensés gastar-se entre 104 i 495 euros (el preu varia depenent de la zona del traçat on estigui ubicada la localitat i l'antelació amb la que es comprin les entrades) per tres dies de cursa. I és que, després del 'boom' que va generar Fernando Alonso quan va guanyar els títols de campió del món amb Renault (l’any 2006, amb Alonso lluint el número 1 -i revalidant el títol- es van aplegar 131.200 persones el dia de la cursa i l’any següent, amb l’asturià vestint els colors de McLaren, 140.700, rècord del traçat), el Circuit va veure com els aficionats queien en picat (el 2011 es va registrar la dada més baixa: 78.130 aficionats el diumenge) i, per tant, calia fer alguna cosa per atraure la gent.

60% estrangers Dels més de 94.000 aficionats que hi havia diumenge a Montmeló, el 60% era de fora d'Espanya

La solució va ser obrir-se a Europa. Ara per ara, segons dades del traçat vallesà, el percentatge de públic internacional i estatal és un 60% per als de fora de casa i un 40% per als seguidors d’aquí. Els anys amb Michael Schumacher guanyant títols amb Ferrari van fer que els alemanys, amants també del bon temps i de la cuina mediterrània, visquessin l’emoció de la cursa des de Montmeló. A banda, els aficionats anglesos i els francesos sempre han tingut bona predisposició a venir al Circuit a veure la cursa de la modalitat reina de l’automobilisme, tot i que això, amb el Gran Premi de França entrant al calendari de la F-1 properament, pot canviar. Des del traçat català, un equip comercial es divideix per fer campanyes específiques per a cada país, en funció del tipus d’aficionat que esperen trobar i de les preferències que tinguin. Aquest any, per exemple, els holandesos van ser els nouvinguts a Montmeló. Després que Max Verstappen, el jove pilot de Red Bull guanyés de manera sorprenent l’any passat, aquest cop molts aficionats han decidit fer les maletes i venir a Barcelona a passar el cap de setmana. I de retruc, veure la cursa. Molts, des de la tribuna G, on el Circuit va decidir ubicar els fans de Verstappen. Així, la marea 'orange', uns 4.500 aficionats, segons tenia comptabilitzat el traçat català, es va situar tota junta amb mans inflables i samarretes taronges que destacaven per sobre de la resta.

És el cas del Sjoerd, que des del passat divendres i fins aquest dilluns ha vingut des d'Amsterdam fins a la capital catalana per veure la cursa amb un grup de set amics. "El grup amb el que venim, ja que és un viatge organitzat per una agència de viatges, és d’unes 300 persones", indica. Per 800 euros per persona, gaudeixen de la cursa des de la tribuna G, on s’hi havien aplegat tots els fans de Verstappen i tenen l’estada a Barcelona, on han sortit "totes les nits". Turisme? Ells han fet poc. Al seu costat, a la tribuna, hi eren la Ilona i el Richard, de Den Helder, una localitat del nord d'Holanda. Ells també han vingut fins a Barcelona amb un touroperador, amb tot organitzat. "Ha estat el regal dels nostres amics pel nostre casament. Teníem ganes de veure una cursa en directe i Barcelona ens atreia força. És la nostra primera cursa en un circuit", expliquen. Ells van arribar dijous i també marxen aquest dilluns. "Som uns 200, el grup amb el que venim, i ens desplacem en diversos autocars", diuen. A diferència del Sjoerd i els seus amics, la Ilona i el Richard han aprofitat el temps lliure fora del Circuit per fer turisme. "Dijous vam poder veure una mica la ciutat, divendres al vespre també, i dilluns al matí esperem poder veure una mica més abans de marxar cap a casa, ens ha agradat molt i el menjar és espectacular", afirmen.

540x306 El gran gruix d'aficionats holandesos es va situar a la tribuna G / FERRAN FORNÉ El gran gruix d'aficionats holandesos es va situar a la tribuna G / FERRAN FORNÉ

Verstappen, però, no va aguantar ni una volta a la pista, després de xocar amb Räikkönen en el primer revolt. El Thomas, el nen francès que va sortir per televisió plorant després de la retirada del finlandès, no va digerir bé que el seu ídol plegués abans d’hora, però a la tribuna G un gran "Oh!" es va escoltar. Ni el Sjoerd, ni la Ilona ni el Richard van poder veure guanyar Verstappen. "Si repetirem? No ho sabem, potser dependrà del que faci el Max avui", deia el Sjoerd abans de l’inici de la cursa. Vist el resultat, potser caldrà buscar alternatives. "Per això no volem posar tots els ous al cistell de la cursa, te’n pots endur aquesta experiència. En canvi si li dones tot un contingut més enllà de l’esportiu, i aquest contingut és positiu pel que ha vingut, ho tindrà en compte. I dirà, vam anar allà encara que el resultat no va ser bo, però ens ho vam passar bé. Ens va agradar. Aquí és on nosaltres podem posar mà. En el resultat esportiu no hi podem intervenir, perquè sí fos això demanaríem una 'pole' d’Alonso, o que a Rússia hagués guanyat la cursa perquè el públic s’hagués animat a última hora. On nosaltres tenim mà és en les activitats, en l’experiència. I volem enriquir-la tant com puguem", reconeixia Joan Fontserè, el director de la instal·lació. És la 'nova' Fórmula 1, la que Chase Carey, el nou Ecclestone, vol convertir en un entreteniment més enllà de les dues hores de la cursa dels diumenges. I això coincideix amb el que vol vendre el Circuit per intentar atraure més gent. Un 'nou' Alonso potser solucionaria les coses a curt termini, però com ja ha quedat demostrat, dependre dels resultats esportius no garanteix estabilitat... mal va qui no pensa per l’endemà, diu la dita. I per això, al Circuit treballen -també de valent- buscant nous mercats i noves solucions per atraure la gent. De moment, aquest any, parcialment ho han aconseguit.