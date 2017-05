Un nen de sis anys pot valer una milionada

El Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló va deixar per al record la imatge d’un nen de sis anys plorant desconsoladament a l’inici de la cursa perquè un dels seus ídols, Kimi Räikkönen, havia quedat fora de combat a les primeres de canvi. I l’alegria, uns minuts després, quan va tenir l’oportunitat de conèixer el pilot en persona i fer-s’hi una fotografia a l’ hospitality de Ferrari. La imatge, que es va fer ràpidament viral, va molt més enllà d’una simple anècdota. És un exemple del que pretenen els nous gestors de la F-1.

Ho explicava bé Chase Carey, el nou patró del certamen, la setmana passada. “Ecclestone [l’anterior patró] deia que no li interessaven els nois de 21 anys perquè no tenien calés. Nosaltres volem aficionats de totes les edats, dels 2 als 102 anys”. L’objectiu? No mirar únicament el compte corrent dels clients -o sigui, dels espectadors- sinó convertir la Fórmula 1 en un espectacle global. “Que cada cursa sigui com la Super Bowl”, afegia.

Dit d’una altra manera, que no pot reduir-se tot a l’hora i mitja que dura el Gran Premi, els diumenges. Falten moltes més coses que atreguin els espectadors, reclams perquè vagin als circuits. Fins ara, la proposta de Bernie Ecclestone era potenciar el luxe, les zones VIP, els famosos… en el fons, embolicar el paquet de la F-1 amb el màxim de glamur possible. Donar-li prestigi. Ara, amb el nou model, es tracta d’esbrinar què agrada als aficionats. “Fins ara no teníem un grup de treball destinat a això. Ara ens hi hem posat de debò per esbrinar-ho”, rematava Carey.

“No volem posar tots els ous al cistell de la cursa”, analitza Joan Fontserè, que està a punt de complir dos anys com a director del Circuit de Barcelona-Catalunya. I ho diu amb orgull, perquè el seu model “coincideix” amb la proposta dels nous gestors de la F-1. “Si a l’espectador li dones un contingut que va més enllà de l’aspecte esportiu, i és un contingut positiu, ho tindrà en compte”, comenta sobre l’increment de públic holandès -atret per Verstappen-, que va quedar decebut perquè el pilot també va tenir un accident al primer revolt. “Aquesta gent dirà que encara que el resultat no va ser bo s’ho van passar bé. Els va agradar. Aquí és on nosaltres podem intervenir. En el resultat esportiu no podem fer-ho, perquè si fos això demanaríem una pole d’Alonso, o que a Rússia [Alonso] hagués guanyat la cursa perquè el públic s’hauria animat a última hora. On nosaltres tenim capacitat de decisió és en les activitats, en l’experiència. I volem enriquir-la tant com puguem”. Aquest any s’ha fet una activitat amb karts, s’ha reformulat el village dels espectadors, s’ha potenciat l’animació a les tribunes i han arribat castellers i batucades. “I això només és el principi”, conclou Fontserè, que també busca, igual que Chase Carey, com acostar les estrelles als aficionats.

El dia que el Thomas no oblidarà mai

Per això guanya importància la imatge del nen a la graderia. Es diu Thomas i venia de França, acompanyat dels seus pares, vestit de dalt a baix amb l’equipació de Ferrari. Les càmeres el van enfocar just quan Räikkönen havia d’abandonar per l’accident. Tant la F-1 com Ferrari van pensar a l’uníson organitzar la trobada, així que el van anar a buscar a la seva localitat, li van habilitar un passi perquè entrés al pàdoc i allà va conèixer Räikkönen -tot degudament retransmès per televisió-: li va firmar una gorra i li va regalar un parell de botes amb què competeix. Una imatge que, pels valors que desprèn, no es pot pagar amb diners.

Més de 94.000 espectadors al Circuit

Al Circuit de Barcelona-Catalunya ahir exhibien amb orgull la xifra d’aficionats que s’havien desplaçat fins a la instal·lació vallesana a veure la cursa de Fórmula 1: 94.623 espectadors, que representa un repunt respecte a les xifres dels anys anteriors i acosta els números als del 2013. “Se n’ha de fer una valoració molt positiva, sobretot qualitativament. I ve per la part que hem recuperat l’espectador, l’aficionat”, explicava el director del traçat, Joan Fontserè. Així, respecte a l’any passat (diumenge s’hi van aplegar 87.245 aficionats) s’ha incrementat en més de 7.000 persones, cosa que permet als gestors del traçat ser optimistes. Durant els tres dies de Gran Premi van anar a Montmeló 177.984 persones.