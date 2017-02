Els salaris dels pilots de Fórmula 1, al descobert

La revista ' The Driver' ha publicat els salaris dels pilots de Fórmula 1, un dels esports que belluguen més diners. De nou, Fernando Alonso és el pilot més ben pagat de la graella. L'asturià, que el passat mes d'octubre va celebrar que fa 10 anys que va guanyar el seu segon i últim títol de campió del món amb Renault, ingressa 40 milions de dòlars, és a dir, un 37,7 milions d'euros.

Així doncs, amb el que cobra Alonso es podria pagar el sou de gairebé 16 dels 20 pilots de la graella de Fórmula 1 per al 2017 (el salari de 16 pilots en total és de 38,8 milions d'euros). I és que les diferències entre el salari de l'asturià i el del que serà el seu company a McLaren Honda, Stoffel Vandoorne, són abismals: 37,7 milions per a l'asturià pels 282.000 euros (més els bonus) del belga. De fet, només hi ha un equip que pagui el mateix als seus pilots. Es tracta de Toro Rosso: Carlos Sainz i Daniïl Kviat cobren 706.000 euros.

Però les diferències van més enllà. Només hi ha tres pilots que tinguin un salari per sobre dels 10 milions d'euros: Alonso, Lewis Hamilton (29,2 milions d'euros) i Sebastian Vettel (28,3 milions d'euros). De la resta, el millor pagat és Valtteri Bottas, que després de fer el salt de Williams a Mercedes aquest hivern, també ha vist com el seu salari creixia des dels 3,3 milions d'euros que cobrava l'any passat als 8 que en cobrarà aquesta temporada.

Aquests són els salaris dels pilots de Fórmula 1 que publica la revista 'The Driver':