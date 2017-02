Joan Carles Navarro, baixa per a la Copa

Nova baixa al Barça Lassa de bàsquet. Georgios Bartzokas no podrà comptar amb el capità Joan Carles Navarro per a la Copa del Rei que es disputa a Vitòria aquest cap de setmana. El jugador de Sant Feliu serà intervingut aquest dimecres d'una apendicitis aguda després de ser ingressat d'urgència a l'Hospital de Barcelona. El mateix aler havia explicat en els últims dies que la cita de Vitòria era molt important per "rellançar l'equip" i sortir de la mala dinàmica del grup, gairebé sense opcions de classificar-se entre els vuit millors a Europa i amb dubtes a la Lliga ACB.

El conjunt català debutarà divendres contra l'Unicaja.