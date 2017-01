El paperot de Bartomeu

Josep Maria Bartomeu va haver de fer un autèntic paperot durant 18 minuts davant les càmeres de TV3. Àrbitres, FIFA, Grau, Gratacós... El president del Barça va haver de donar la cara després dels incendis dels últims dies, tots -a excepció del de l’arbitratge- originats dins del mateix club, i alguns, intentant apagar-los amb gasolina.

Per parts. En el tema dels àrbitres, tot i que la majoria de la massa social està més per protestar que no pas per callar, el Barça ha tingut una actitud irreprotxable, com va dir Luis Enrique. A partir d’aquí, de mal en pitjor. El Barça no té cap tipus d’autoritat sobre els futbolistes, a qui se’ls ha atorgat definitivament les regnes de l’entitat. Es va demostrar amb l’absència dels jugadors a la gala de la FIFA, que va portar ahir Bartomeu a continuar enumerant excuses. Els cracs decideixen, el club s’ho ha d’empassar, inventant-se després que la polèmica es va treure “fora de context” o que l’equip es va quedar a Barcelona per entrenar-se, quan anar a Zuric no era incompatible amb res d’això.

I després hi ha Messi, una autèntica bomba de rellotgeria per a Bartomeu si no sap gestionar bé la seva renovació. I hi deu haver nervis al Camp Nou, si no no s’entenen les reaccions d’uns i altres. El Barça ha sobreactuat, tant després de les paraules del CEO, Òscar Grau, com sobretot amb Pere Gratacós. Ni les unes ni les altres em semblen tan greus. No és res que no hàgim sentit abans, fins i tot en boca del mateix Messi. Però com que no hi ha ningú amb autoritat sobre el vestidor (que l’hi preguntin a Luis Enrique), el club ha hagut de destituir Gratacós com a responsable de relacions institucionals (destituir tal com deia el comunicat, no pas una qüestió acordada com defensava el president ahir). Un gest innecessari, ja que ve a dir que Messi té la pell molt fina. Si s’havia molestat amb les paraules de Grau, que van tenir rèplica del portaveu de l’argentí -Luis Suárez-, val més evitar nous incendis fulminant Gratacós. Una decisió que, per molt que Bartomeu faci bona cara, redimensiona el problema. Potser sí que falta sentit comú.