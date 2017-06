El president de l'Espanyol promociona Catalunya a la Xina

L' Agència Catalana de Turisme (ACT) i l'Espanyol han donat a conèixer aquest dijous un vídeo per promocionar Catalunya al mercat xinès a través de la vinculació del club amb imatges d'icones turístiques de Catalunya, com la Colònia Güell, Montserrat o els castellers. L'anunci es pot veure a través de les xarxes socials de l'Espanyol i de l'ACT tant a la Xina com aquí.

El vídeo és un una de les accions promocionals que formen part de l'acord de col·laboració que aquest mes de maig van signar les dues entitats. Segons el comunicat emès per la Generalitat, amb l'anunci "es volen reforçar també els valors que comparteixen les marques Catalunya i RCD Espanyol: l'aposta per l'esforç i per la lluita, el caràcter modern i cosmopolita, el sentiment acollidor, la defensa de la identitat i la cultura catalanes, la passió i el treball en equip".

El president de l'entitat perica, Chen Yansheng, que apareix al vídeo, funciona com a reclam perquè els "potencials turistes xinesos que vegin el vídeo vulguin experimentar el mateix i visitin Catalunya", segons el comunicat. També es recorda que Chen és un empresari xinès reconegut al seu país (president i conseller delegat de Rastar Group, i vicepresident de la secció de la indústria de la joguina de la Cambra de Comerç de la Xina).

El turisme xinès a Catalunya