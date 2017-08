Exhibició de Nova Zelanda a Austràlia en el primer partit del Rugby Championship (34-54)

La selecció de Nova Zelanda ha començat amb força el campionat de rugbi que enfronta les quatre seleccions fortes de l'hemisferi sud, en derrotar aquest dissabte a la seva veïna Austràlia en un partit espectacular. Els All Blacks han guanyat per 34 a 54, convertint aquest partit en aquell amb més punts de la història del torneig.

El primer temps dels All Blacks, campions i eterns favorits, ha estat espectacular. Nova Zelanda guanyava per 6 a 40, un resultat humiliant que els wallabies han maquillat a la segona part, quan els neozelandesos han aixecat el peu de l'accelerador després d'anotar un històric 6 a 52 al minut 49 de partit.

Els australians, amb més cor que criteri, han retallat distàncies al marcador davant uns All Blacks que no volien ferir més l'orgull australià, i els locals han anotat quatre assajos al segon temps per maquillar una de les nits més fosques de la història dels Wallabies.