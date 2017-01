El trident demana tranquil·litat

Ala mitja hora de joc es van encadenar dos gestos gairebé idèntics. Un de Luis Suárez, l’altre de Leo Messi. En els dos es demanava el mateix: tranquil·litat. S’acostuma a explicar el joc directe d’aquest Barça pel pes del trident, que obliga qualsevol jugador a llançar la pilota ràpida cap als tres depredadors de dalt. Però justament ahir, en un interval de pocs segons, Messi i Suárez -els dos membres del trident que saben a què juga el Barça- van demanar que el bombardeig de pilotes aèries des de la defensa cessés.

Ho va dir Eusebio a la prèvia. Luis Enrique prepara molt els partits. Es nota que estudia minuciosament el rival. Per superar la pressió alta de la Reial Societat, l’equip va buscar la sortida en llarg. Durant la primera part, Jasper Cillessen va buscar el desplaçament llarg en 18 ocasions, una jugada que també van utilitzar Piqué, Umtiti i Mascherano repetidament mentre Messi i Suárez es desesperaven. Amb aquest joc, el Barça pretenia desmuntar l’asfixiant pressió txuri-urdin, saltant línies de pressió amb una passada de 30 o 40 metres però renunciant a la voluntat de jugar des del darrere faci el que faci el rival.

El Barça va abusar del joc en llarg. En part perquè era la consigna del cos tècnic. En part perquè ho va reforçar Luis Enrique escollint Mascherano per suplir Busquets. Una declaració d’intencions. L’argentí, generós en les segades, no ofereix sempre línia de passada -una solució per al company que té la pilota- i quan té ell el control li falta criteri. En part perquè és cada cop més el camí de l’equip, sobretot sense Busquets ni Iniesta. I en part perquè els interiors han perdut pes. Els falta autoritat i galons, fruit de la seva edat. Són tímids. Però també hi ha una raó futbolística. Denis va jugar un 90% de la primera part enganxat en els 15 metres més pròxims a la banda. El descontrol va permetre que la Reial entrés al partit, ja que l’equip no es va protegir amb la pilota, però, tot i així, el Barça va acabar golejant: quan el trident està fi converteix una pluja de melons en dolces assistències.