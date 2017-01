Blue Monday: Avui és el dia més trist de l’any?

Una fórmula desenvolupada el 2005 arran de la campanya publicitària d’una agència de viatges va determinar que avui, tercer dilluns de gener, és el dia més trist de l’any. Aquesta fórmula suma la meteorologia i els deutes econòmics i els multiplica pel temps transcorregut des de Nadal, elevat al temps que fa que s’incompleixen els propòsits d’Any Nou, tot plegat dividit pels baixos nivells motivacionals multiplicats per la necessitat d’actuar. El resultat d’aquesta operació matemàtica és que el tercer dilluns de gener és el Blue Monday(dilluns trist, en anglès), el dia més depriment del calendari.

Pseudociència

La comunitat científica considera la tria d’aquest dia pseudociència. Així, asseguren que la fórmula matemàtica inclou variables no quantificables i que té més a veure amb el màrqueting que amb l’empirisme. Fins i tot l’inventor del Blue Monday, el psicòleg de la Universitat de Cardiff Cliff Arnall, n’ha acabat renegant. De fet, l’any passat Arnall va relativitzar la incidència del Blue Monday amb la campanya #stopbluemonday, que animava a rebel·lar-se contra aquesta data amb dosis de felicitat diàries.

Però malgrat la falta de qualsevol tipus de validesa científica, el cert és que la popularitat del Blue Monday no para de créixer, cosa que ens du a preguntar-nos: ¿la tria d’avui com el dia més infaust de l’any té algun fonament real?

Per a la psicòloga i autora del blog Son como somos, Núria Costa, la resposta és clara: “Avui no és ni de bon tros el dia més trist. Dir això no té cap base científica i resulta ridícul fer una valoració psicològica basada en una fórmula”. Costa adverteix, a més, que conceptes com el del Blue Monday “poden dur certes persones a creences errònies”.

Lluís Sanmiquel, coordinador del Grup de Treball de Psicologia, Coaching i Regulació Emocional del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), està d’acord amb Costa: “Té poc fonament dir que un dia de l’any és el més trist o el més feliç. No hi ha cap evidència científica que doni suport al Blue Monday i a la fórmula matemàtica”, diu.

Factors que hi influeixen

Respecte a les variables de la fórmula, Núria Costa assenyala que sí que és cert que hi ha factors que influeixen en l’estat d’ànim, “però no pas un dia determinat del calendari”. I aclareix que, si bé el clima, la temperatura i les hores de llum poden afectar-nos, també l’excés de calor pot tornar-nos més agressius.

Igualment, Costa subratlla que s’ha de recordar que cadascú gestiona el que viu de manera diferent: és a dir, no és tan important el sou que cobrem com l’actitud davant la nòmina. En aquest sentit, Lluís Sanmiquel afegeix que les variables externes que té en compte la fórmula del Blue Monday poden incidir o no en el nostre estat d’ànim: “Tot depèn en gran mesura del que pensem i de la valoració que en fem”.

Segons el psicòleg, haver fallat en un propòsit pot tenir tant una lectura positiva com negativa perquè, si bé hi ha persones que ho interpretaran com un gran fracàs, d’altres ho processaran com un estímul per millorar. En altres paraules: un dia fred i plujós pot convertir-se en una jornada infausta però també en un temps profitós per a la introspecció.

“Sembla improbable que trobem un dia prou universal per representar la tristesa de tota la humanitat”, conclou Sanmiquel, que afegeix que la imposició de propòsits del nou any, presents en la fórmula d’Arnall, pot contribuir a la infelicitat, “sobretot si no són realistes”.

Sobre la climatologia, un altre dels elements que s’ha tingut en compte a l’hora de triar el Blue Monday, Costa assegura que sí que existeix el denominat trastorn afectiu estacional, relacionat amb el clima, i que es produeix com a conseqüència d’un descens de les temperatures que genera apatia, angoixa, son, aïllament social i un rendiment laboral més baix.

“També hi ha estudis que relacionen el clima amb el nivell d’estrès si el canvi de temperatura és molt brusc”, assenyala la psicòloga. Sanmiquel afegeix que s’ha comprovat la relació entre determinades condicions atmosfèriques, com temperatures extremes, variacions dràstiques de temperatura i la força i direcció del vent, amb la taxa de suïcidi. “Es creu que les persones proclius a la depressió són especialment sensibles a les condicions atmosfèriques”, explica.

Resposta comercial

Lluny de totes aquestes consideracions psicològiques, el Blue Monday va néixer amb un propòsit purament comercial: incentivar la venda de viatges. I, com passa amb el Black Friday, l’entronització d’aquest dilluns com a rei de la tristor és una oportunitat que el comerç no ha deixat passar. Les empreses esmolen l’enginy pensant ofertes per combatre la depressió que pugui generar aquesta jornada.

No obstant això, cal estar alerta perquè, en lloc d’alegrar-nos el dia, les promocions del Blue Monday “ens poden provocar emocions negatives”, diu Costa. La psicòloga creu que, com a éssers socials, estem influenciats per les creences dels altres i realment podem acabar pensant que avui és un dia trist.

Per la seva banda, Sanmiquel és crític amb tot el que està relacionat amb la “indústria de la felicitat”, que alguns corrents psicològics han contribuït a crear. De fet, assenyala que el mateix creador del Blue Monday, Cliff Arnall, també va inventar el dia més feliç de l’any, situat el tercer divendres de juny, basant-se en una fórmula matemàtica amb variables com la calor, les hores de llum i la proximitat de les vacances.

Sobreposant-se a aquests conceptes i no caient en un consum alienant, el psicòleg aconsella valorar les necessitats reals i “si el nostre consum respon a la necessitat inconscient d’omplir un buit existencial, fer d’ansiolític o a una irrefrenable compulsió”. Sanmiquel anima a reflexionar sobre si situem tenir al davant de ser.

Per acabar, Costa conclou que, tant si avui és un dia depriment com si no, cal que ens permetem viure alguns dies tristos: “Tots en tenim”. Acceptar-los i no dramatitzar és el primer pas per reduir-ne l’impacte.

Com combatem un dia melangiós?

Segons aconsellen els psicòlegs, qui tingui avui una genuïna sensació de Blue Monday pot intentar utilitzar com a antídot la gratitud i no reparar en el que no té, sinó en el que té. “Les persones tendim a caure en errors de pensament que sovint ens porten a la tristor. Cal saber identificar-los i canviar-los per modificar l’estat anímic”, recomana la psicòloga Núria Costa.

Per la seva banda, Lluís Sanmiquel proposa concentrar-nos en el moment present, perquè “viure en el passat o en el futur genera patiment”. Més suggeriments de Sanmiquel: comprendre més i jutjar menys, ser proactius en lloc de reactius i tenir seny i rauxa. “En definitiva, ajustar les expectatives i decidir què volem canviar i quines són les prioritats”, assenyala amb convenciment.

També és important aprendre dels errors (i relativitzar-los), intentar establir relacions positives (amb interès genuí, comprensió, compassió, tolerància, agraïment) i, sobretot, potser el més important, que creacions del màrqueting com el Blue Monday no facin que ens oblidem de viure.