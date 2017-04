Carme Ruscalleda agafa les regnes gastronòmiques del Mandarin Oriental

L’hotel Mandarin Oriental de Barcelona estrena una nova etapa culinària a partir del 2 de maig de la mà de la reconeguda xef Carme Ruscalleda, que es converteix en assessora gastronòmica de l’establiment. D’aquesta manera, el cuiner Ángel León cedeix el testimoni a Ruscalleda, que entre tots els seus restaurants acumula set estrelles Michelin. Després de tres anys capitanejant la majoria d’espais del cinc estrelles, el xef de l’Aponiente no se’n deslligarà del tot, ja que l’hotel ha informat que hi farà col·laboracions puntuals.

Ruscalleda obrirà al lloc on hi havia el BistrEau el restaurant Blanc, que estarà a càrrec dels xefs Alberto Castiñeiras i Ismael Alonso. La proposta té els productes de temporada com a principal oferta. Tòfona, caviar, caça o peix i algunes pinzellades de cuina asiàtica seran la clau de la carta. Abans de la incorporació de Ruscalleda, l’hotel ja comptava amb la presència del seu fill, Raül Balam, que dirigia el Moments, amb dues estrelles Michelin. L’únic espai no dirigit per Ruscalleda serà la terrassa de l’hotel, que ofereix una carta de Gastón Acurio d’abril a octubre.