Emma Stone, la que més cobra

A Emma Stone protagonitzar La La Land no li ha servit només per guanyar l’Oscar a la millor actriu, sinó que també l’ha portat a convertir-se en la intèrpret de Hollywood que més diners va guanyar entre l’1 de juny del 2016 i l’1 de juny del 2017. Segons la revista Forbes, que cada any elabora aquesta llista, l’actriu d’Arizona va tancar aquest període de 12 mesos amb uns ingressos bruts de 26 milions de dòlars (l’equivalent a uns 22 milions d’euros), una xifra que li ha permès fer un salt de gegant en només un any: de no aparèixer entre els deu primers llocs del rànquing ha passat a encapçalar-lo.

Stone ha desbancat Jennifer Lawrence, que havia liderat la classificació el 2016 i el 2015 -de fet, feia quatre anys que no quedava per sota del segon lloc- i que ara cau fins a la tercera plaça, amb uns ingressos de 24 milions de dòlars (uns 20,5 milions d’euros), lluny dels 46 milions que havia guanyat fa un any. El fet que la saga d’ Els jocs de la fam, que ella protagonitzava, ja s’hagi acabat ha tingut un impacte important en el seu compte corrent, però tot i així ha aconseguit mantenir-se en el podi.

Entre Stone i Lawrence s’hi ha col·locat Jennifer Aniston, que puja del quart al segon lloc amb uns ingressos anuals de 25,5 milions de dòlars (21,7 milions d’euros). L’actriu californiana, que obté la major part dels seus guanys a través dels contractes publicitaris que té amb diverses marques -com Emirates, Smartwater o Aveeno-, s’ha quedat a només 500.000 dòlars de ser l’actriu més ben pagada de l’any.

Ja fora del podi hi apareix Melissa McCarthy, que l’any passat havia sigut segona i ara ocupa el quart lloc, amb uns ingressos de 18 milions de dòlars que li permeten superar Mila Kunis. Amb 15,5 milions ingressats, la ucraïnesa salta de la novena a la cinquena posició, just per davant d’ Emma Watson, que entra per primer cop al top ten gràcies als 14 milions de dòlars que ha cobrat, principalment, gràcies al seu paper protagonista a la pel·lícula La bella i la bèstia. La britànica empata amb Charlize Theron, que manté el sisè lloc de l’any passat, i supera Cate Blanchett i Julia Roberts, que comparteixen la vuitena plaça, amb 12 milions de dòlars ingressats cadascuna. Completa el rànquing Amy Adams, que perd tres posicions respecte a l’any passat i es col·loca desena, amb 11,5 milions de dòlars.

L’absència més destacada és la de Scarlett Johansson, que fa un any es va situar tercera després d’haver cobrat 25 milions de dòlars i en canvi aquest any ni tan sols té lloc dins del top ten.

En conjunt, les deu actrius més ben pagades de Hollywood han ingressat en els últims 12 mesos 172,5 milions de dòlars (gairebé 147 milions d’euros), cosa que representa una reducció del 16% respecte als 205 milions que acumulaven l’any passat les deu primeres classificades de la llista. Forbes destaca també que el curs 2015-2016 quatre actrius van superar la barrera dels 20 milions de dòlars, mentre que aquest any només ho han aconseguit tres.