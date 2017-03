George Michael és enterrat tres mesos després de morir

El funeral pel cantant britànic George Michael es va celebrar per fi aquest dimecres, tres mesos després de la seva mort, amb una cerimònia “petita i privada” amb familiars i amics pròxims, tal com va confirmar el seu mànager. En un comunicat, la família del músic londinenc va agrair als seguidors que Michael tenia arreu del món els seus missatges d’“amor i suport”.

Tot i la volguda discreció dels familiars, la premsa no ha parat d’indagar sobre el sepeli. Entre d’altres, han revelat que va tenir lloc al cementiri del barri de Highgate, situat al nord de Londres, on vivia el cantant. De fet, hi ha hagut polèmica per aquest motiu, ja que els parents ho volien evitar fos com fos.

Tant és així que alguns mitjans han publicat que va ser l’últim exnòvio de l’artista, el perruquer Fadi Fawaz, qui hauria filtrat a alguns periodistes el lloc i l’hora del funeral. Segons algunes fonts, es volia venjar així d’una família que l’ha exclòs des del principi de tot el que estava relacionat amb la mort de l’artista, ja que consideren que no era una bona influència i que, a més, ell i Michael ja ho havien deixat quan es va produir la mort del cantant de Wham!.

L’artista va morir, segons l’autòpsia, per complicacions coronàries el dia de Nadal de l’any passat. Michael va vendre més de 100 milions de discos al llarg de la seva carrera.