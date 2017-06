L’alta cuina s’instal·la al centre de Barcelona

Arriba la 4a edició del Tast a la Rambla, que un any més vol demostrar que la gastronomia de la ciutat de Barcelona està en un moment àlgid. De demà a diumenge una cinquantena de restaurants obriran la seva versió pop-up a la Rambla i vendran els seus millors plats per només 4 euros. “El preu assequible és l’ingredient bàsic del tast, ja que el que volem és fer popular la cuina d’alta volada”, explica Fermín Villar, president de l’Associació Amics de la Rambla i organitzador d’aquesta activitat juntament amb Roser Torras, del grup Gsr.

Una altra de les característiques del Tast és que fins ara sempre s’ha ubicat a la Rambla, en concret davant de l’Arts Santa Mònica. Segons Villar, els barcelonins ja no passegen ni mengen a la Rambla. “Només la travessen per anar del Gòtic al Raval o al revés. Per Sant Jordi s’hi retroben però després ja no hi van més”, comenta. El Tast vol ser l’excusa per reconciliar-se amb aquest espai i alhora donar a conèixer alguns dels restaurants més rellevants de la ciutat. Tot i així, els turistes no estan exclosos del Tast. Segons Villar, tindran l’ocasió de tastar una cuina prestigiosa i, fins i tot, d’estrella Michelin. “De retruc, el que volem és que la gastronomia de tota la ciutat, també la que es pot menjar a la Rambla, sigui encara de més qualitat”, explica Villar.

Per la seva banda, Roser Torras explica que aquest any “la degustació es divideix en quatre àrees”: tapes i platets, cuina d’autor, cuina tradicional i pastisseria. Una altra novetat d’aquesta edició és que s’inaugura una secció dedicada a una ciutat convidada, en el cas d’aquest any Buenos Aires. Entre altres plats típics d’aquesta ciutat, s’hi podrà tastar l’empanada farcida de carn i un entrecot amb escuma de moniato. “És una oportunitat per conèixer més cultures i plats”, opina Torras. D’entre tota l’oferta gastronòmica que es podrà tastar, suggerim alguns plats de cada secció.

Tapes i platillos

Un dels plats destacats és el trinxat d’estiu amb maionesa de kimchi i tomàquet al forn, de la xef Chloé Pindado (restaurant Rasoterra Bistrot Vegetarià). “Hem optat pel kimchi, que, com a fermentat, aporta molt de gust”, explica el copropietari del restaurant Daniele Rossi. “La maionesa vegana, els tomàquets cherry cuits al forn i les fulles d’alfàbrega s’encarreguen de la resta. La base està feta de patata i col ecològica”.

Una altra de les propostes que cal mencionar són les croquetes de pollastre ecològic de la Torre d’Erbull,un plat del cuinerGerard Sans (restaurant Mercader de l’Eixample), que s’estrena en el tast. “Creiem que és un plat senzill de menjar”, explica Gerard Sans.

Finalment, en aquesta secció també trobem un plat que combina carn i peix d’una manera original, el mollete de sobrassada de pop, del xef Daniel Aguilar (restaurant Bobo Pulpín). El restaurant, especialitzat en aquest cefalòpode, ha optat per deixar tastar aquest plat, que consisteix en un entrepà farcit de sobrassada i de pop.

Cuina d’autor

D’aquesta secció no us podeu perdre la truita oberta de llonganissa i botifarra esparracada amb pa amb tomàquet, una recepta del cuiner Nandu Jubany (restaurant Petit Comitè). “Aquest any hem triat un plat molt vistós”, diu Nandu Jubany. Fins ara el cuiner havia participat en el Tast amb arrossos. “Crec que la truita oberta serà un plat fàcil de menjar dret i també de preparar al moment a la Rambla”, opina Jubany.

També podrem tastar els calamarsets de xarxa farcits amb ceba de Figueres, del cuiner Carles Gaig (Restaurant Can Gaig). El xef, premiat amb una estrella Michelin, ha escollit aquest plat perquè, a més de ser un dels seus preferits, considera que és molt apropiat per a aquesta època de l’any.

Un altre plat que cal destacar és l’arròs del delta de l’Ebre amb ortigues de mar i maionesa d’algues, del cuiner Fran López (Restaurant Xerta). “És la primera vegada que participem en el Tast”, diu Fran López, que explica que han escollit aquest arròs perquè representa molt bé la terra d’on provenen, el Delta. “Les ortigues hi aporten melositat i un toc diferencial. I la maionesa d’algues hi dona el toc salí necessari”, explica el xef.

Cuina tradicional

Pel que fa a aquest apartat, destaca el pop amb cansalada a la brasa, de la cuinera Ariadna Julian (Restaurant Monvínic). Aquesta xef aposta per un mar i muntanya en representació del receptari més tradicional català. Concretament pel pop i la cansalada, tots dos cuinats a la brasa. “El pop té molt bona acceptació però és cert que sovint es diu que resulta difícil de cuinar”, comenta Julian. La clau és haver-lo congelat, amb l’objectiu que es trenqui la fibra i després sigui més fàcil de cuinar.

També destaca el taco al pastor, del cuiner Joan Bagur (Restaurant Oaxaca). El xef català, expert en la cuina mexicana, s’inclina per la carn de llom, d’origen Duroc i ibèric, “i marinada amb diverses espècies, com ara xili i arxiota”. El plat es completa amb coriandre, ceba, salsa de tomàquet i xili verd.

Pastisseria

Entre les propostes dolces d’aquesta secció, trobem elgelat de xocolata i yuzu, de la Pastisseria Oriol Balaguer. “Aquest plat aposta per ressaltar el gust de la xocolata amb crema i gelatina de yuzu ”, explica el pastisser Oriol Balaguer. El yuzu és una fruita provinent del Japó, molt apreciada en el món de la pastisseria perquè es considera més cítrica que la llimona o la llima. La xocolata que s’utilitza porta un 70% de cacau i les postres es completen amb una galeta cruixent de xocolata i ametlla garapinyada.

Una altra proposta destacada són les postres anomenades Saturn, de la pastisseria Baixas. “Es diu així per la seva forma. Es tracta d’una bola de xocolata amb un cor de mango i una anella al voltant”, explica la pastissera Núria Baixas.

Els xefs mostren com cuinen

Com cada any, els anomenats showcookings seran un dels plats forts del Tast a la Rambla. A l’anomenat Escenari Gastronòmic, patrocinat per Estrella Damm, cuiners de diferents estils i trajectòries demostraran les seves tècniques culinàries. Entre altres xefs hi haurà Ada Parellada, que parlarà de les verdures i de com cuinar-les; Albert Raurich, del Restaurant Dos Pebrots, que explicarà com combinar gustos medievals i contemporanis; Andrea Tumbarello, del Restaurant Don Giovanni, que hi farà receptes italianes veritables; Carles Gaig, que revelarà els secrets per cuinar llegums, i Pere Monje, del Restaurant Via Veneto, que explicarà els 50 anys de l’emblemàtic establiment, fent alhora un viatge per la història de la gastronomia catalana.