Ordre de detenció contra Luis Miguel

El cantant mexicà Luis Miguel s’enfronta a una ordre de detenció per desacatament dictada per un jutge de Los Angeles. El Sol, com se’l coneix a Mèxic, va rebre un ultimàtum a finals del mes passat que l’instava a presentar-se el 17 d’abril als jutjats per declarar en referència a la demanda interposada pel seu exmànager William Brockhaus. La jutge el va advertir que, en cas de no assistir a la cita, la policia l’aniria a buscar al seu domicili. L’ídol mexicà, però, ha ignorat l’avís.

Els problemes judicials de l’artista deriven de la denúncia interposada pel seu exrepresentant per incompliment de contracte. Brockhaus li reclama una indemnització de més d’un milió de dòlars, una suma que inclou els seus honoraris des del 2013 fins al 2015, any en què el cantant va cancel·lar diverses actuacions.

Segons informen les agències, la justícia nord-americana no sap on és actualment el cantant. A més de l’ordre de detenció, la jutge ha decidit embargar el cotxe de luxe de Luis Miguel per fer front als càrrecs judicials que hi ha en contra seva.

Al febrer l’acusació va presentar una sol·licitud per prendre declaració a Joe Madera, assistent del cantant durant molts anys. El text de petició afirmava que era necessari interrogar Madera per saber on eren els béns del cantant. A diferència del cantant, Madera sí que es va personar al jutjat.

La demanda de l’exmànager no és l’únic front judicial que té obert el cantant de boleros. Alejandro Fernández, un altre dels referents de la música mexicana, el va denunciar per l’anul·lació d’una gira en la qual havien d’actuar plegats i li reclama una reparació de quatre milions de dòlars. L’advocat de Fernández va assegurar que, en cas de no aconseguir un acord, “arribarien fins a les últimes conseqüències”. Warner Music México també ha denunciat Luis Miguel per no haver tornat un préstec de 3,65 milions de dòlars.