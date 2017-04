Platja, muntanya o toros: la poc santa Setmana Santa dels famosos

Els famosos han compartit amb els seus seguidors els seus quefers durant aquesta Setmana Santa i la conclusió és clara: la majoria han optat per celebracions de tipus laic. O sigui: platja, muntanya, escapades i fins i tot alguna metafòrica infidelitat. Com la de la infanta Helena, que va fer el salt a la missa de Pasqua de Palma -el seu destí habitual per a aquestes dates- per fer una visita exprés a la seva germana Cristina -que era a Ciudad Real- i assistir a una corrida de toros a Sevilla, al costat de la seva filla Victòria Federica. A la mateixa plaça, gaudien de la mort dels toros Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler, Vicky Martín Berrocal, Esperanza Aguirre i el duc d’Alba.

Una altra Pasqua diferent i ben peculiar ha sigut la de la parella d’actors Jennifer Garner i Ben Affleck. Més que res perquè tot just acaben de formalitzar el seu divorci, però van celebrar la festivitat junts, amb els seus tres fills, com si res. ¿Segona oportunitat o simple concòrdia?

Una de les imatges de la Setmana Santa és la de la família Trump. Donald i Melania xiulaven per començar la cacera d’ous. El president americà, però, va oblidar-se de posar-se la mà al pit mentre sonava l’himne del país: la seva dona va haver de recordar-l’hi amb un subtil cop de colze.

Un dels manaments diu que cal honrar el pare i la mare. Però Chabelita no els ha observat, ja que va desoir els consells familiars que li reclamen que deixi de sortir amb Fausto Cabrera. La noia, però, va acabar escapant-se a Florència amb el germà de Techi, que és alhora l’exdona d’Alberto Isla, pare del seu fill, i exnòvia del seu germà Kiko Rivera. Però el que més amoïna el clan Pantoja no és l’entortolligament familiar, sinó el fet que Fausto sumi prop de cinquanta anotacions en el seu expedient policial, algunes pendents de judici i prou serioses perquè l’home acabi passant una temporada a presó.

Altres escapades més pietoses han sigut, per exemple, la de Risto Mejide i Laura Escanes, que compartien una foto a Pontevedra en què l’únic pecaminós era el tiberi de marisc que estaven compartint. Però el que ha dominat més és la platja. L’actriu Hiba Abouk compartia una foto d’ella ajaguda al sol i amb palmeres de fons. El presentador Jaime Cantizano també optava pel mar, però en aquest cas preferia donar-li a les fotos un aire misteriós, ja que ell hi sortia d’esquena.

Mentrestant, alguns famosos descansaven. És el cas de Beyoncé, a qui els metges li van recomanar que anul·lés la seva actuació al festival Coachella pel seu estat avançat de gestació. La seva mare, Tina, ha compartit fotos en què se la veu ben pletòrica de panxa.

Però no tots els reposos forçosos són tan grats. Aquest any cal consignar l’infart de José Coronado, ja fora de perill. I també María José Campanario ha hagut de passar per l’hospital. L’exdona de Jesulín de Ubrique va patir una crisi aguda de fibromiàlgia. El seu estat és bo i està pendent d’una alta imminent.

I, per no acabar en negatiu, una nota de color, la de Gerard Piqué empastifat de pintures al costat dels seus fills, Milan i Sasha, també plens de coloraines: la família celebrava haver pintat els ous de Pasqua.