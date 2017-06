Els 5 espais imperdibles del Poblenou Design Day

Quins secrets amaguen els tallers dels artistes? Com són aquests espais inspiradors? Si sou xafarders de mena, no us podeu perdre la nova activitat que, en el marc de la Barcelona Design Week (6-14 de juny), el Barcelona Centre de Disseny (BCD) i el Poblenou Urban District han organitzat durant aquest dissabte. Es tracta del Poblenou Design Day: una jornada per donar a conèixer el potencial creatiu dels principals projectes de disseny d’aquest barri. Durant tot el dia, es poden visitar més de vint estudis de disseny, art i arquitectura. “Hem intentat fer coincidir en el temps les activitats que es fan en un mateix barri perquè així els visitants puguin veure més coses”, explica Maria Baixauli, directora de promoció del BCD. “El Poblenou és un important centre de creativitat de la ciutat i per això el volem potenciar”.

El programa d’activitats és molt divers: hi ha des de mostres de productes de disseny fins a desfilades de moda, passant per performances artístiques. Totes elles, però, vinculades al lema de l’edició d’aquest any de la Barcelona Design Week: 'Transformant la societat'. I això no és tot: per cloure la jornada tindrà lloc La Party a l’antiga fàbrica de Simon, una festa amb música, performances i gastronomia. Us suggerim una selecció de cinc espais creatius que no us deixaran indiferents.

Mayúscula

‘Across borders’: una mostra del disseny més compromès

L’agència de branding Mayúscula, a més d’obrir les portes del seu estudi durant el dia d’avui, ha impulsat una exposició col·lectiva i multicultural sobre el poder del disseny per trencar fronteres. Hi participen setze dissenyadors de prestigi, procedents de l’Iraq, Egipte, el Líban, Singapur i Ucraïna, entre altres llocs. En són exemples Bahia Shehab, Hey Studio, Tarek Atrissi, Edenspiekermann i Foreign Policy. La mostra, que té lloc a l’espai gastronòmic Roc35, es complementa amb una pop-up de serigrafies d’edició limitada i una mostra d’objectes recuperats dels naufragis de costes com la de Lesbos (Grècia). Tots els beneficis es destinaran a Save the Children.

La Plataforma

Matteo Ferroni presenta un fanal fet a partir d’una bicicleta

En aquesta galeria d’art contemporani, l’arquitecte italià Matteo Ferroni presenta 'Foroba Yelen', un fanal creat a partir d’una bicicleta que funciona de manera totalment ecològica. Juntament amb la Fondazione eLand han distribuït aquest objecte a comunitats desfavorides de l’Àfrica, on la falta de llum és un problema. La Plataforma, a més, acull la l’exposició 'Simbiontes ', que combina treballs de disseny gràfic, llenguatge, poesia visual i filosofia.

Fluvia

Un nou ‘showroom’ experiencial creat per l’estudi Antoni Arola

L’antiga fàbrica de Simon del Poblenou acull un 'showroom ' de la marca catalana d’il·luminació Fluvia per presentar la seva nova col·lecció. L’espai l’ha creat l’estudi de disseny d’interiors Antoni Arola, que proposa als visitants un viatge sensorial a través de llums, colors i emocions. Un recorregut que alhora permet descobrir els orígens fabrils d’aquest espai tan ple d’història.

Zuzunaga

Els dissenys sostenibles de l’artista Cristian Zuzunaga

Durant tot el dia, Cristian Zuzunaga obre les portes del seu estudi per mostrar els seus projectes. Es tracta d’un artista multidisciplinari, que treballa entre Londres i Barcelona, i que a través de la marca Zuzunaga es dedica a dissenyar tant objectes de casa com accessoris de moda. Ara bé, tot sostenible. Així, ha fet des de coixins o tovalloles fins a sofàs o làmpares, passant per mocadors i, fins i tot, espardenyes. El que interessa a aquest artista és explorar l’estreta relació que hi ha entre el món virtual i el món real. Si hi passeu entre les 12.30 i les 15.30 h podreu gaudir, a més, d’un vermut amb música en directe i un recorregut gastronòmic.

Twentytú Hi-tech Hostel

Mercat amb peces de reconeguts dissenyadors de moda catalans

No és gaire comú que escoles i hotels s’uneixin per tirar endavant iniciatives. Però aquest és el cas de la LCI Barcelona i el Twentytú Hi-tech Hostel, que s’han posat d’acord per impulsar un mercat de moda amb els millors dissenyadors de casa nostra. Hi trobareu peces a molt bon preu de Carlotaoms, Ssic and Paul, Krizia Robustella, Daniel Rosa i Manuel Bolaño. Algunes d’aquestes firmes fins i tot han desfilat per l’última 080 Barcelona Fashion. També és una oportunitat per als amants de la fotografia de moda, ja que es farà un 'photo shoot' que tindrà com a escenari les vistes de la ciutat que ofereix la terrassa del Twentytú.