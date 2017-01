Portman critica la bretxa salarial a Hollywood

L’actriu Natalie Portman ha explicat a la revista Marie Claire UK que Ashton Kutcher va cobrar tres vegades més que ella per la seva feina al film Sin compromiso (2011), una comèdia romàntica de la qual eren coprotagonistes tots dos. Portman admet que era conscient d’aquesta desigualtat salarial i a l’entrevista lamenta no haver-se enfadat prou per canviar la situació. “Ens paguen molt, així que era difícil queixar-se, però la diferència salarial és una bogeria”, exposa l’actriu.

D’aquesta manera, Portman se suma a les reivindicacions d’altres intèrprets que s’han queixat de la bretxa salarial entre homes i dones a Hollywood. Entre les actrius que reclamen igualtat salarial hi ha Jennifer Lawrence, Emmy Rossum i Lena Dunham.