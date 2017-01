Qualifiquen de plagi el vestit de Cristina Pedroche

La difusió que ha tingut el vestit de tul i vellut de Pronovias que es va posar Cristina Pedroche per a les campanades d’Antena 3 ha fet que molts experts se’l mirin amb lupa. Per aquest motiu, no han trigat a sortir veus que assenyalen les fonts d’on han begut els creadors de l’estilisme.

540x648 Imatge de Naomi Campbell penjada per Roberto Diz a Instagram / INSTAGRAM Imatge de Naomi Campbell penjada per Roberto Diz a Instagram / INSTAGRAM

El dissenyador Ralph Frew era el que primer feia saltar les alarmes en assenyalar la semblança entre la creació que lluïa la vallecana i una cotilla del dissenyador sud-africà Mr. Pearl. “ És una còpia baratíssima”, va escriure al seu compte d’Instagram. També va afegir-se a la polèmica el dissenyador Roberto Diz, que va penjar una foto de Naomi Campbell amb una cotilla molt semblant a la de Pronovias signada per John Galliano. Més tard la va esborrar.