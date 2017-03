La bellesa porta feina

Quantes vegades vas el barber o a la perruqueria? Quantes cremes facials o perfums gastes en un any? Quan va ser l’última vegada que vas comprar un producte de maquillatge? Quantes sessions de làser et queden per començar l’estiu i, ja de passada..., tens les ungles dels peus a punt per ensenyar? Independentment de la despesa de cadascú -la mitjana espanyola és de 141 euros a l’any-, el sector de la bellesa és un valor a l’alça. Les dades del negoci de la perfumeria i la cosmètica a Europa ho evidencien. L’Estat ocupa el cinquè lloc pel que fa al consum d’aquest tipus de productes i serveis amb un creixement anual del 3,5% l’any 2016. En xifres, representa un negoci anual de 6.700 milions d’euros, encapçalats pels tractaments de pell, amb un 28% del total, la bellesa personal amb un 24%, els perfums i les fragàncies amb un 19%, els tractaments capil·lars amb un 19% i, per acabar, la cosmètica de color amb un 10%.

El sector compta amb 420 empreses de fabricants de cosmètics (la meitat situades a Catalunya) i genera uns 35.000 llocs de treball directes. Vist el panorama, no és d’estranyar que la Ciutat Comtal aculli el saló més gran de l’Estat dedicat a la bellesa. És així com neix CosmoBeauty Barcelona al recinte firal de Gran Via, que reuneix, en un espai de 10.000 m, 330 expositors i més de 1.100 marques. Hi conviuran professionals del sector que (in)formaran els assistents mitjançant conferències, demostracions en directe i masterclasses especialitzades. “Era un esdeveniment necessari, perquè cada vegada més ens preocupem per la bellesa exterior i també la interior, la que fa referència al benestar personal”, assegura Edurne Morales, cap de la divisió de wellness de CosmoBeauty Barcelona. Un certamen que se celebra aquest cap de setmana i que és el resultat de la fusió de dues fires destacades de perruqueria i estètica: Cosmobelleza i STS Beauty Barcelona.

L’aposta per la cosmètica verda

Una de les principals tendències que s’exhibiran al saló és el triomf dels productes de bellesa elaborats amb ingredients orgànics que són naturals i aporten beneficis per a la salut i el medi ambient. “Aquesta cosmètica ha experimentat un creixement exponencial, ja que són productes de qualitat que ofereixen resultats visibles sense cap tipus d’actius químics”, explica l’Steven Bullon, director de comunicació de CosmoBeauty Barcelona. Aquesta línia de productes es perfila com una opció vàlida entre els joves millennials, que ja han interioritzat aquesta sensibilitat per la filosofia eco en tots els àmbits.

En paral·lel, també creix la demanda de l’anomenada nutricosmètica, és a dir, els tractaments a base de suplements nutricionals o complements alimentaris que estan orientats a millorar l’aspecte de la pell, els cabells i les ungles. En aquest àmbit, la fira comptarà amb la presència de desenes de marques revolucionàries. És el cas, per exemple, de Saludbox. “Aquesta firma ens sorprendrà amb el llançament d’unes gominoles de bellesa amb col·lagen i vitamines A, C i E que retarden els símptomes de l’envelliment perquè incrementen l’elasticitat de la pell i actuen com a antioxidant”, avança Bullon. També creix la demanda de la cosmètica coreana d’ingredients naturals i envasos exòtics, i la cosmètica halal, que segueix els preceptes de la llei islàmica.

Perruqueries ‘low cost’

Els hàbits de cura i manteniment dels cabells han canviat, tot i que continuem anant a la perruqueria per qüestions d’estètica capil·lar. Una de les tendències més evidents en aquest sentit és l’augment dels centres low cost, que ja superen el 13% de les vendes totals. “La crisi dels últims anys ha obligat a obrir nous formats de negoci que s’ajustin a les necessitats de molts consumidors”, matisa Bullon. Un petit repunt que, com passa en quasi totes les activitats econòmiques, també ha experimentat en paral·lel el sector del luxe. Pel que fa a serveis, s’imposa la coloració i els tractaments capil·lars específics, amb productes multiusos que contenen fórmules naturals que tenen l’objectiu de beneficiar els cabells sense malmetre’ls. “En general, els usuaris no volen complicacions i busquen productes que siguin fàcils d’aplicar”, afegeix Morales.

Al saló també hi haurà un espai destacat on es mostraran les últimes novetats en els serveis de barberia, coloració i pentinats, amb la celebració de mostres artístiques i passarel·les, el lliurament de premis i l’oferta de cursos formatius de perruqueria masculina i femenina.

Sense bisturí, millor

Pel que fa als tractaments estètics, els més sol·licitats per preu són la depilació amb cera i la pedicura. El gruix de consumidores el formen mares joves amb fills petits que no tenen temps per fer-s’ho a casa (un 39% de la demanda). Els productes per atenuar les arrugues d’expressió, combatre la flaccidesa, remodelar el volum corporal i la micropigmentació per definir o corregir celles, llavis i pestanyes també viuen un auge en el mercat. De fet, se celebrarà un Congrés Internacional de Micropigmentació Avançada únic a l’Estat, amb professionals d’arreu del món que compartiran coneixements i els últims avenços.

Pel que fa a la medicina estètica, el bisturí ja no és una opció imprescindible. “Hi ha una àmplia diversitat de tractaments no invasius que permeten evitar el pas pel quiròfan amb resultats sorprenents”, explica Bullon. S’imposa la naturalitat i l’envelliment saludable. “Les cares encartonades ja no agraden”, afegeix. Una última dada curiosa que es desprèn de l’informe de la bellesa de CosmoBeauty Barcelona: els odontòlegs troben espai en el sector estètic amb pacients que volen millorar el color i la disposició de les dents. “Un bon somriure sempre ens pot ajudar a aconseguir l’èxit laboral. Si més no, ens genera més autoconfiança”, conclou Bullon.