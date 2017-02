Un casament en diferit

260x366 Chabelita Pantoja ha sigut portada de Diez Minutos aquesta setmana. / JUAN NAHARRO GIMENEZ / GETTY Chabelita Pantoja ha sigut portada de Diez Minutos aquesta setmana. / JUAN NAHARRO GIMENEZ / GETTY

Que la família Pantoja són el think tank de la premsa rosa espanyola jo ja ho he dit mil cops. I cada dimecres, quan les revistes arriben al quiosc, sento que tinc una mica més de raó. Tota nova fórmula de facturació de la vida privada en televisions, revistes, discoteques, restaurants o inauguracions sempre sorgeix d’aquesta família o dels adjacents que corren per Cantora, el seu Pentàgon. Doncs bé, aquesta setmana hem presenciat una nova invenció de mà de la benjamina de la família, Chabelita, que ara es vol dir Isa, pobra il·lusa. L’invent en qüestió és: la boda en diferit.

La jove -que enguany fa 22 anys- ha aparegut amb el seu nòvio, Alejandro Albalá, en unes fotos que demostrarien que aquest estiu es van casar a les platges del Carib mexicà. Amb vuit mesos de retard, la revista Diez Minutos ha situat en portada unes imatges de la parella sola en una “romàntica” boda -sosté la revista- en la qual hi va haver quatre testimonis zero rellevants a nivell de fama. I per què no les van vendre quan tocava, diran vostès? Doncs es veu que va ser perquè en oferir-les als mitjans van creure que no els oferien prou diners, o això han publicat alguns experts. Per això, aprofitant que ara estan passant per una crisi sentimental per la qual ja havien facturat per separat han pensat que afegiria cash al foc explicar que no són dos nòvios barallant-se, sinó que és un matrimoni trencant-se! És a dir, és més que una boda en diferit. És un casori en diferit i nonat, ja que quan es dona a conèixer ja s’ha acabat. Un triple salt mortal que ni Cospedal amb l’acomiadament de Bárcenas!

Com que tenien atenció mediàtica per la seva separació, deuen haver pensat que explicar que estaven casats just quan estan en tràmits de divorci seria doblement morbós! I així ha sigut. Els titulars acumulaven mesos d’informació chabelitiana. “ Chabelita y Alejandro Albalá casados y a las puertas del «divorcio» ”, deia l’Abc. Això és l’hipertitular! Espero que el comencin a explicar a les aules de periodisme ara que encara n’hi ha, ja que aviat no faran falta. Qualsevol dia els joves es presentaran a demanar feina a les redaccions dient allò de “la meva escola és el carrer” però en versió millennial : “La meva universitat és YouTube”.

En tot cas, i com a punt que no puc passar per alt, la revista adjunta com si fos una foto de l’enllaç els documents que proven que es van casar. No em diguin que no és romàntic veure una acta matrimonial de l’estat mexicà de Quintana Roo! Suposo que això també ha sigut una idea gestada al think tank perquè no els acusin d’inventar-se un casori per rascar una mica de diners. Però mira que haver de veure documents oficials a les revistes del cor... “ Madre mía, como está la vida”, que diu aquella senyora de l’ APM? Sembla com si estudiéssim dret administratiu a la perruqueria! I pensar que abans després del vestit de la núvia venia el de les invitades...

Per cert, parlant d’invitades, a la boda no n’hi va haver! ¿Devia ser que el casament era contra la voluntat de les famílies o alguna cosa així èpica? Que bé, si és el cas, deuen pensar ells... Així podran vendre una cosa més! L’oposició familiar.

I per acabar, ara que Alejandro i Chabelita s’estarien divorciant, hi ha la possibilitat que coneguin algú i es casin en alguna altra platja. A La Manga del Mar Menor, per exemple. Com que es veu que no han legalitzat el matrimoni aquí, podrien fer-ho. Però llavors incorrerien en un delicte de bigàmia. I esclar, això seria un mal rotllo perquè està penat amb presó. Bé, un mal rotllo potser no, ja que això també seria un nou gènere rosa a comercialitzar per passar fins a finals d’any. No hi ha mal que per bé no vingui, i Chabelita, que no va comptar amb la seva famosa mare en el reportatge -per no haver-li de donar part dels ingressos?-, ho sap.

Per cert, que ara diuen que Chabelita vol denunciar la revista per haver publicat aquestes fotos de la seva intimitat sense consentiment. Vaja, pobra! Les deu haver venut el seu flamant nou-marit-ja-ex? Ves a saber! Però mira, de la baralla amb la revista en pot anar traient més calés encara! Sempre diuen que casar-se és un bon negoci. En aquest cas, ho és i sembla que ho seguirà sent. A més, amb una rendibilitat altíssima respecte als costos. No li va caldre fer ni convit...

Ja ho saben. Si tenen una empresa familiar i volen fer més calaix no ho dubtin. Oblidin la cantarella de la R+D+I i deixin-se seduir per l’I+P. Investigació en Pantojisme.