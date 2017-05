Un emoji per a la menstruació

Hi ha 1.088 emojis de temàtiques molt diverses, però no n'existeix cap que identifiqui la menstruació, un procés fisiològic que les dones experimenten de mitja durant 3.000 dies de la seva vida. És el que planteja l'ONG 'Plan International' de Regne Unit, que defensa els drets i la igualtat dels nens arreu del món. Per això, ha posat en marxa una votació per escollir un emoji que identifiqui la regla. L'objectiu és trencar el tabú que l'envolta mundialment i facilitar-ne la comunicació perquè es pugui normalitzar. L'organització ha dit que presentarà l'icona guanyadora a Unicode, el consorci que s'encarrega d'estandarditzar els emojis.

Sota el 'hashtag' #periodemoji, han fet cinc propostes d'icona: una gota vermella amb cara, una compresa amb una taca vermella, un calendari, el dibuix d'un aparell reproductor femení i unes calces. 'Plan International' denuncia d'aquesta manera un fet que, diuen, afecta tot el món. Donen dades: A Ganha el 90% de les dones se senten avergonyides quan tenen la menstruació, mentre al Regne Unit el 64% se senten incòmodes quan parlen de la regla.