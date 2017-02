08700, la nova passarel·la del 080

Des del segle XI, la indústria tèxtil i les adoberies de pell han sigut imprescindibles per entendre el desenvolupament econòmic i social de l’Anoia. L’esforç i el talent creatiu de les famílies que lideraven aquests negocis, a través de la tradició i la innovació, han sigut claus per mantenir el llegat fins a convertir Igualada en un punt de referència en l’àmbit de les indústries del disseny. Tot i els alts i baixos dels cicles econòmics, aquest sector -el del tèxtil i la moda i l’adob de pell- empara més de 200 empreses que donen feina a 2.200 professionals amb una xifra de negoci d’uns 320 milions d’euros. “Després d’uns anys molt difícils, de profunda transformació, la situació és més positiva ara”, assegura David García, director de Fitex, la Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil d’Igualada.

Les dades ho evidencien a Catalunya. La producció s’ha incrementat un 10% i les exportacions de la indústria tèxtil i de la moda han crescut un 25% en els últims tres anys. En clau local, “les empreses han fet un esforç molt important en la construcció de marca i en la internacionalització dels seus productes. Firmes com Aldomartins, Buff, Escorpion, Punto Blanco o Sita Murt tenen avui una projecció internacional molt més forta que ara fa una dècada”, assegura García. Pel que fa a l’adob de pell, ha fet un gir cap al luxe. Aquesta situació es complementa en paral·lel amb un pla d’impuls i promoció del sector impulsat per les administracions locals.

Nou projecte del 080

En aquest caldo de cultiu de disseny, enguany s’hi introdueix una nova variable dedicada a la promoció del talent i la creativitat de la indústria local: l’esdeveniment 08700 - Nits de Pell i Punt, impulsat pel 080 Barcelona Fashion juntament amb altres institucions. Una iniciativa que neix amb la voluntat d’estendre el “segell 080” a tot el territori donant continuïtat a l’activitat de l’esdeveniment. “Volem donar a conèixer la importància d’aquest sector econòmic, ampliar les possibilitats dels joves creadors i fomentar la internacionalització”, detalla Miquel Rodríguez, director del 080 Barcelona Fashion i gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).

El 08700 -que rep el nom del codi postal d’Igualada- reunirà per primera vegada els dissenyadors i professionals del sector local en una vetllada única en què desfilaran els creadors emergents Xavier Grados i Alícia González, el tàndem de dissenyadores Núria Costa i Ane Castro i la firma de pelleteria centenària VMLa Sibèria, que va participar en l’última edició del 080. L’esdeveniment tindrà lloc demà a La Sala, al Cercle Mercantil, i ha generat expectació. “Portar el protagonisme de la passarel·la, el front row, la part més bonica del negoci del disseny, a territoris que acostumen a treballar com a backstage és una bona manera de reivindicar i fer valer el nostre teixit industrial”, conclou García, gerent de Fitex.

Nervis d’última hora

Mentrestant, en l’autèntic backstage del 08700 tot són nervis continguts i corredisses per enllestir els looks que s’exhibiran en cada desfilada. Teixir les peces, cosir els últims detalls, trobar els accessoris que complementin... Els dissenyadors fa setmanes que dormen amb un ull obert per enllestir les col·leccions. Per a ells representa una bona oportunitat de mostrar la seva visió de la moda. Alguns ho fan per primeríssima vegada, com és el tàndem de creadores que s’amaga rere la firma de nova creació ZER: Ane Castro Sudupe i Núria Costa Ginjaume. “Enfoquem aquesta desfilada com un punt de partida en la nostra carrera professional, i per això la col·lecció es dirà 00”, detalla Costa. ZER vol desconstruir les estructures establertes per la moda amb una proposta de moda agender i atemporal. “Veurem desfilats, una paleta de blancs i negres i unions de peces amb cremalleres i corretges”, avança Costa, que confia que aquesta plataforma s’estableixi com a pont entre la indústria i els joves dissenyadors.

Amb una mica més d’experiència treballa Alícia González, que després de formar-se als departaments de disseny de Josep Font, Lydia Delgado, Guillermina Baeza i després a Mango, va descobrir la seva devoció pel punt. Les seves inquietuds les ha plasmat creant Odd One Out -“el que no encaixa”, en anglès-, una firma de moda femenina basada en les fibres nobles i les tècniques artesanals. “Intento barrejar un estil vintage i una mica rústic amb el minimalisme dels països nòrdics”, explica González. Així, en la proposta Adelaida-229, per a l’hivern vinent, s’hi podran veure “jacquards, trenes i estructures tridimensionals teixides amb moher, alpaca o llana en tonalitats neutres”, conclou la dissenyadora.

Disseny emergent molt igualadí

L’igualadí Xavi Grados és un jove ambaixador de la ciutat, ja que la roba de la seva firma homònima està dissenyada i produïda a la capital de l’Anoia. La seva col·lecció Arrels és una declaració d’intencions: “Un viatge a la identitat de la marca on el tricot domina l’escena a través del volum i la textura. Els accessoris de pell la complementen i formen en conjunt l’essència que em defineix”. Aquest creador, que va debutar al 080 Barcelona Fashion l’any passat, aspira a tirar endavant el seu segell d’identitat mentre el combina amb la feina com a dissenyador de l’empresa Punto Blanco. “No és fàcil sobreviure sense un gran coixí, però em sento afortunat de treballar del que m’apassiona”, exposa.

Del disseny emergent anem cap a una firma centenària. Fundada el 1891, la pelleteria La Sibèria clourà les desfilades del 08700. La quarta generació d’aquest negoci familiar de Barcelona és l’encarregada de tirar endavant un model de negoci que manté la seva essència inicial. “L’estima pel nostre ofici, la passió i la il·lusió d’afrontar nous reptes, sense oblidar el bon servei al client, són determinants per garantir el nostre èxit”, comenta la dissenyadora Victòria Espar. La veterana firma, que té lligams amb Igualada en els processos de producció, presentarà una proposta inspirada en la música que es materialitzarà a través de diferents pells, textures i colors que donaran ritme i harmonia a la col·lecció. Caldrà veure com sona...