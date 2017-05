Us proposem 10 plans per al cap de setmana

BCN Honey Fest

Barcelona. 20 de maig

Arriba el 1er BCN Honey Fest, un nou esdeveniment per celebrar el dia Mundial de les Abelles a la ciutat de Barcelona que tindrà lloc aquest dissabte de 10 h a 21 h al Parc de la Ciutadella (Barcelona). La principal atracció del festival serà la fira amb estands de divulgació i de venda. Hi aniran apicultors per compartir els productes del rusc, les seves experiències amb l'apicultura i les seves idees per protegir les abelles. També hi haurà diverses demostracions, tallers i activitats, entre altres.

BioBlitzBCN

Barcelona. 19, 20 i 21 de maig

El Jardí Botànic Històric (Montjuïc) acull una nova edició del BioBlitzBCN, tres jornades de recerca intensa de biodiversitat adreçades a totes les persones interessades a observar i descobrir la natura urbana. Els participants tindran ocasió de convertir-se en naturalistes per un dia i conèixer de la mà dels experts les tècniques d’observació i identificació d’espècies, tant de flora com de fauna.

540x306 Arriba una nova edició del BioBlitzBCN / BIOBLITZBCN Arriba una nova edició del BioBlitzBCN / BIOBLITZBCN

Sastreria Moderna

Barcelona. Fins al 20 de maig

La botiga de teixits Gratacós al barri de Gràcia acull una nova edició de Sastreria Moderna. La dissenyadora convidada presenta la col·lecció i a partir d'aquí es confeccionen les peces per encàrrec, per evitar estocs absurds. En aquesta edició la convidada és l'ebrenca Eva Humo i els clients tindran a disposició els teixits de Gratacós, a més de l'assessorament de la dissenyadora i l'equip de la botiga. La selecció de marques d'accessoris també és seductora; les sabates de Dorotea, les joies de sew a song i les de Becket & co, les bosses de pell d'Encuire, i les duffle back d'Equipaje BCN.

540x306 La botiga de teixits Gratacós acull la Sastreria Moderna, en la seva nova ubicació al barri de Gràcia. / SASTRERIA MODERNA La botiga de teixits Gratacós acull la Sastreria Moderna, en la seva nova ubicació al barri de Gràcia. / SASTRERIA MODERNA

Saló Decora Interiores

Barcelona. Fins al 21 de maig

Aquest cap de setmana té lloc el Saló Decora Interiores; un espai únic dirigit als amants de la decoració i l'interiorisme que se celebra a La Cúpula de Las Arenas (plaça Espanya). En aquesta primera edició oberta al públic general hi seran presents boutiques, empreses de decoració, galeries, 'showrooms', escoles de disseny i decoració i estudis d'interiorisme.

540x306 Se celebra el Saló Decora Interiores a La Cúpula de Las Arenas / DECORA INTERIORES Se celebra el Saló Decora Interiores a La Cúpula de Las Arenas / DECORA INTERIORES

Festa del Mercat a la Plaça d'Amposta

Amposta (Montsià). Fins al 21 de maig

El mercat de parades d’artesans, oficis i queviures és l’eix central de la Festa del Mercat a la Plaça d'Amposta, que enguany estarà dedicada a l’arribada de la llum, que va representar una gran transformació per Amposta i pel conjunt de les Terres de l’Ebre. Les parades s’agrupen al carrer Major, a la plaça de l’Ajuntament, al carrer Nou i al carrer Corsini. Alguns dels paradistes són mestres artesans i fan tallers i demostracions dels seus oficis, tot creant amb les seves eines els productes artesanals a la mateixa parada.

540x306 Torna la Festa del Mercat de la Plaça d'Amposta / FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA D'AMPOSTA Torna la Festa del Mercat de la Plaça d'Amposta / FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA D'AMPOSTA

Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès

Ripoll. 21 de maig

Ripoll reivindica un any més la importància de la tradició llanera amb la Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès. Durant la festa es fa un recorregut a peu amb un ramat de 150 ovelles i un concurs d'esquilar aquests animals. Alhora, hi haurà una exhibició d'oficis del ram de la llana, com són les filadores o els matalassers. També hi ha una exhibició sobre els casaments al món rural, una exposició d'oficis antics i una fira agroalimentària comarcal.

Tros Food Vall del Corb

Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). 20 de maig

El Tros Food Vall del Corb és una iniciativa gastronòmica i turística que vol donar a conèixer els paisatges del riu Corb (entre Santa Coloma de Queralt i Bellpuig) a través dels productes agroalimentaris que s’hi elaboren. Consisteix en una ruta circular d’uns 8,5 quilòmetres durant la qual els participants, a més de gaudir de la passejada, podran degustar, els diferents productes de la vall preparats per cuiners del territori i assaborir els olis, les cerveses i els vins que s’hi elaboren.

Iron Man 70.3

Calella (Maresme). 21 de maig

Calella acull aquest diumenge el famós triatló Iron Man 70.3. En primer lloc, els més de 2.500 atletes inscrits nedaran 1.900 m a les aigües del litoral. Després, recorreran 90 km amb bicicleta, passant per Vallgorguina, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar i Arenys de Munt, entre altres municipis propers. Finalment, tindrà lloc una cursa a peu de dues voltes amb un total de 21 km seguint el passeig marítim de Calella, a tocar de la platja.

540x306 El famós triatló Iron Man que té lloc a Calella / IRON MAN El famós triatló Iron Man que té lloc a Calella / IRON MAN

Mercat 'vintage' On the Garage

Barcelona. 21 de maig

El tercer diumenge de cada mes, la Taverna Ovella Negra del Poblenou de Barcelona es converteix en un mercat 'vintage' amb l' On the Garage. Roba, antiguitats o llibres a preus econòmics són alguns dels productes que es poden trobar al popular bar barceloní, que arriba a concentrar més de cent paradetes.

540x306 El tercer cap de setmana de cada mes se celebra aquest mercat 'vintage' / ON THE GARAGE El tercer cap de setmana de cada mes se celebra aquest mercat 'vintage' / ON THE GARAGE

Festa d'aniversari de TheCreativeFest

Barcelona (Antiga Fàbrica Damm). 20 de maig

Un any després del llançament oficial de TheCreativeNet, la plataforma ho celebra amb un festival que tindrà lloc aquest dissabte d’11 a 22 h, i que convertirà l’Antiga Fàbrica Damm en un autèntic HUB creatiu. L’esdeveniment constarà de conferències, taules rodones, 'workshops', concerts, sessions de dj, 'foodtrucks' i stands d’artistes. El festival culminarà amb l’entrega de la primera edició de TheCreativeAwards, uns premis dedicats a premiar la trajectòria dels integrants de la plataforma TheCreativeNet. La gala estarà presentada per Bibiana Ballbè i Quim Morales.