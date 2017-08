¿I això com no se m’havia acudit a mi?

Decco Toddler Monitor

Un petit dispositiu, amb un disseny molt divertit, que vetlla perquè la canalla no es mogui d’un espai concret i que ens avisa si els nens deixen l’habitació. Ha d’arribar al mercat al setembre, per 42,4 €.

Adata D800L

Adata ha llançat al mercat una nova bateria que és resistent a l’aigua i el foc. Disposa de 8.000 mAh, per la qual cosa és capaç de recarregar qualsevol aparell d’alta gamma en més de dues ocasions. A més, incorpora dos ports de sortida USB que augmenten la possibilitat de connectar-hi més dispositius. 39,90 €

Upright Go

Un petit artefacte que us ajudarà a corregir la postura i evitar així els mals d’esquena. És un dispositiu especialment petit i lleuger que s’ha de col·locar a la part superior de l’esquena. És resistent a l’aigua i a la suor. Només prement un botó farà un diagnòstic ràpid de la postura i emetrà avisos quan no sigui la correcta. Ja han començat a acceptar preordres de compra per 58,5 €.

Closca Kids

Closca ha dissenyat una versió del seu exitós casc plegable pensat per a infants. Amb disseny urbà, incorpora un xip NFC que permet una interacció digital amb l’entorn i connexió amb diverses aplicacions. A més, té un doble certificat de seguretat. 120 €

Orcam My Eye

La càmera que permet llegir a les persones cegues. Gràcies a uns algorismes i a la intel·ligència artificial, permet sentir el que no es pot veure. Es col·loca a les ulleres i permet llegir en temps real. Es pot demanar més informació a la web del fabricant.