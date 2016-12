2016: L'any dels refugiats

Una dona iraquiana de 66 anys i el seu nét, de 6, van morir en l'incendi que es va produir la matinada del 25 d'octubre a Mória, a l'illa grega de Lesbos, on uns 4.000 migrants esperen que se'ls resolgui la petició d'asil. És un dels anomenats 'hot spots', punts calents on reclouen els immigrants que intercepten en el seu camí a Europa. Aquella nit el camp va ser evacuat, moment que recull la imatge que encapçala el reportatge.

El mateix dia, dos periodistes de l'ARA van accedir a Mória per documentar el reportatge ' Mória, el forat negre de l'Europa fortalesa'. Les autoritats gregues no permeten que la premsa accedeixi al camp, tot i que la gent que hi ha reclosa són demandants d’asil. L’ARA només hi ha poder entrar d’amagat durant 20 minuts i hi va fer les fotografies amb un telèfon mòbil. Les imatges, de Cristina Mas, son d'un incalculable valor documental. Hi podem veure que les condicions higièniques són penoses: l’aigua de les dutxes està freda, els lavabos estan inundats i l’atenció mèdica és mínima. Fotoperiodisme pur, amb un 'smartphone'.

540x306 Un cooperant alemany sosté el cadàver d'un nadó migrant a bord d'un vaixell al canal de Sicília / CHRISTIAN BUETTNER / EIKON NORD GMBH GERMANY / REUTERS Un cooperant alemany sosté el cadàver d'un nadó migrant a bord d'un vaixell al canal de Sicília / CHRISTIAN BUETTNER / EIKON NORD GMBH GERMANY / REUTERS

Aquesta imatge de Christian Buettne va ocupar la portada de l'ARA l'últim dia de maig. Amb el títol ' La foto que no voldríem haver de publicar mai' i amb l'editorial a la portada vam explicar als lectors que aquest any hem tingut 3.800 (fins avui) morts al Mediterrani. Som conscients tant de la duresa de la imatge com del dubte deontològic gairebé irresoluble que comporta.

Llegeix aquí l'editorial de l'ARA del 31 de maig

540x306 Líbia: el crepuscle del califat / RICARD GARCIA VILANOVA Líbia: el crepuscle del califat / RICARD GARCIA VILANOVA

Fotografia de portada del suplement 'Diumenge' del 16 d'octubre. En un excepcional treball de Ricard Garcia Vilanova, titulat ' Líbia: el crepuscle del califat', vivim l’ofensiva militar sobre el bastió de l’Estat Islàmic, la ciutat líbia de Sirte. Per fer aquest reportatge, Vilanova i Karlos Kurutuza, van passar dos mesos a primera línia. El reportatge, de 6 pègines, va anar acompanyat d'aquest bitllet d'opinió. Bitllet d'opinió 'Fotografiar la guerra'

540x306 El Mahmud és un dels molts nens atrapats al camp de refugiats d’Idomeni. / XAVIER BERTRAL El Mahmud és un dels molts nens atrapats al camp de refugiats d’Idomeni. / XAVIER BERTRAL

A finals d'abril, el tancament de fronteres a l'Europa Central va deixar més de 50.000 refugiats atrapats a Grècia. Un país en bancarrota, encara sota l'impacte de les polítiques d'austeritat. Un equip de l'ARA va recórrer el país – Lesbos, Atenes, Idomeni– per explicar la situació. Dos interactius, anomenats ' Quadern de bitàcola' i ' Idomeni, última parada'. Aquesta és una de les fotos que formen part del treball.

Bitllet d'opinió ‘Kaló taxidi’ [Bon viatge]

540x306 Baishur, 70 anys. Jubilat. Kurdistan (Síria), al camp de Kolochari, Grècia / XAVIER BERTRAL Baishur, 70 anys. Jubilat. Kurdistan (Síria), al camp de Kolochari, Grècia / XAVIER BERTRAL