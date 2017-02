L'assessor de seguretat de Trump plega per haver mentit sobre els seus contactes amb el Kremlin

L'assessor de seguretat de la Casa Blanca, Michael Flynn, ha presentat la dimissió aquesta matinada després que se sabés que havia mentit sobre la seva relació amb les autoritats russes. Abans de la investidura de Trump, Flynn va parlar sobre les sancions nord-americanes que pesen sobre Moscou amb l'ambaixador rus als Estats Units, Sergei Kislaik, i va enganyar el vicepresident Mike Pence sobre el contingut de la conversa.

Ahir es va saber que el departament de Justícia havia alertat la Casa Blanca que Flynn podia ser objecte de xantatge pels seus contactes amb el diplomàtic. Flynn havia assegurat a Pence que no havia parlat del tema de les sancions amb els representants del govern de Vladímir Putin, però les transcripcions de les comunicacions telefòniques interceptades demostren el contrari.

"Lamentablement, per la rapidesa dels esdeveniments, sense adonar-me'n vaig transmetre informació incompleta sobre les meves trucades a l'ambaixador rus al vicepresident electe i altres càrrecs. M'he disculpat amb el president i el vicepresident i ells han acceptat les meves disculpes", ha dit Flynn a la seva carta de dimissió.

Flynn ha estat substituït temporalment pel general retirat Keith Kellogg, cap del Consell de Seguretat Nacional, fins que es decideixi qui ocupa el càrrec. Altres possibles candidats són el general retirat i excap de la CIA David Petraeus, i Robert Harward, sots cap del Comandament Central.

Segons fonts del govern citades per 'The Washington Post', va ser l'ex fiscal general Sally Yates qui va informar la Casa Blanca de les mentides de Flynn. Yates va ser cessada poc després per haver-se oposat al decret presidencial que impedia l'entrada de refugiats i d'immigrants procedents de set països de majoria musulmana.



Tot i que la dimissió pot complicar l'aproximació entre el Kremlin i la Casa Blanca, fonts oficials asseguren que Trump no se sent lligat per les sancions dictades pel seu predecessor Barack Obama pel paper de Rússia en la guerra d'Ucraïna i l'annexió de Crimea.